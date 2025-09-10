Publicidad

China abre puertas para apoyar a Barranquilla en su deseo de tener metro

China abre puertas para apoyar a Barranquilla en su deseo de tener metro

El gobierno chino estaría dispuesto a brindar ayuda en la estructuración y hasta en la financiación del proyecto.

Embajador de China en Colombia.
Embajador de China en Colombia.
Blu radio.
Por: Inguel Julieth de la Rosa
|
Actualizado: septiembre 10, 2025 12:48 p. m.

El proyecto del alcalde Alejandro Char de dejar trazadas, por lo menos dos líneas de un metro para Barranquilla antes de que termine su Gobierno, no fue solo una idea que el mandatario manifestó a los medios de comunicación, sino una iniciativa que ya empezó a plantear al gobierno chino para conseguir apoyo.

Durante la instalación de la Semana Colombochina que se realiza en la Universidad del Atlántico, el embajador de la República Popular China en Colombia, Zhu Jingyang, se refirió a una conversación que sostuvo con el alcalde Char la semana pasada, mientras recibían el primer tren del metro de Bogotá en el puerto de Cartagena, donde el mandatario barranquillero le dejó a ver que la capital del Atlántico también merece tener su metro.

Al respecto, el embajador conto cómo podría ser el apoyo de China para Barranquilla:

"Sí, estamos abiertos a estudiar la posibilidad de cooperación, construcción, operación, mantenimiento y, por supuesto, financiamiento, ya que los préstamo en la moneda de China tiene un tipo de interés mucho menor".

Así, el embajador mostró la disposición del gobierno chino para apoyar a Barranquilla en materia de estructuración, estudio de factibilidad, construcción y financiamiento de un metro para la ciudad, siendo que el país asiático, con el metro de Bogotá, ya le ha demostrado a Colombia su capacidad para desarrollar un proyecto de gran magnitud como este.

Apoyo en transición energética de Colombia

El embajador de la República Popular China en Colombia, Zhu Jingyang, anunció que este jueves estará visitando una granja de energía solar muy cerca de Barranquilla como parte del apoyo que está dispuesto a dar el país asiático a la transición energética de Colombia.

Jingyang destacó que el presidente Gustavo Petro tenga priorizado en su plan de Gobierno la transición energética y aseguró que China, como aventajado en esta materia, está dispuesto a apoyar con todas sus capacidades en este proceso.

