Proponen comprar Air-e desde la Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico

En medio de la incertidumbre que hay para cinco millones de personas que hacen parte del servicio de energía que presta Air-e en Atlántico, La Guajira y Magdalena, una propuesta planteada desde la Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico podría ser una salida a esta crisis.

Se trata de la posibilidad de que entre ambas entidades se reúna el recursos para comprar los activos de la empresa y asumir el manejo de la misma, la cual se encuentra intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

El alcalde Alejandro Char aseguró que tienen los recursos para administrar el servicio y que este entraría a operar a través de una figura mixta, con participación tanto del Distrito como de la Gobernación.

"Hace menos dos meses mandamos, el gobernador y mi persona, una carta al Gobierno para que nos entregara Air-e a nosotros, es decir, que la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Barranquilla tenemos la experiencia, tenemos el entusiasmo y nos duele la gente. La gente, además, no puede pagar el servicio, primero porque es de muy mala calidad y segundo porque es costosísimo", indicó el mandatario.

Dice el mandatario que solo faltaría la voluntad del gobierno nacional para que esto se ejecute, ya que tras cinco interventores el problema sigue. Char aseguró que quieren quitarle el problema al Gobierno para apostarle a la solución del tema de la energía, por lo que están en disposición de comprar energía batata negociando con un generador para bajar la tarifa.

Al respecto, se han dado reacciones desde diferentes sectores. El exministro de Minas Amylkar Acosta celebró esta propuesta y la consideró un buen camino para sacar adelante este proceso.

