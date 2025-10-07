Bloqueos intermitentes en vía Sincelejo - Calamar por protesta de campesinos

En la carretera nacional Sincelejo – Calamar, a la altura del municipio de Ovejas (Sucre), hay paso intermitente de vehículos y tráfico lento por cuenta de la protesta de campesinos que hace más de 24 horas se tomaron la vía para reclamar la adjudicación de predios rurales y la prestación de servicios públicos básicos.

En el lugar hacen presencia unos 50 manifestantes, quienes solo permiten el paso por unos minutos sobre este importante corredor vial, para llamar la atención del Gobierno, en especial de la Agencia Nacional de Tierras.

"Los motivos para protestar son muchos, porque ya hace décadas que venimos luchando por algunos de esos puntos que están en el pliego de petición y nada. Uno es la restitución de tierra, caso especial la finca La Europa, que tiene 11 años en el tribunal de Cartagena y no se ha resuelto. Luego tenemos un tema de vías terciarias que tampoco se han cumplido", manifestó Gilberto Pérez, representante del sindicato de campesinos de los Montes de María.

Desde la dirección de la Agencia Nacional de Tierras informaron que un equipo de la entidad llegará al lugar de la protesta para conciliar con los manifestantes y restablecer el tráfico por completo.



El objetivo de los funcionarios del Gobierno es instalar mesas de diálogo con los campesinos para escuchar sus peticiones y acordar soluciones frente a las necesidades de esta población.

Entretanto, dado el represamiento de vehículos, la Policía de Sucre recomienda a los conductores y viajeros utilizar rutas alternas como Carmen de Bolívar – Plato – Sincelejo.