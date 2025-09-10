Cae en Santa Marta alias 'Peralta', uno de los más buscados en Bucaramanga

Jefe de sicarios de la estructura criminal “Los del Sur” sería, según la Policía Nacional, el rol de Andrés Felipe Cortés, alias 'Peralta', quien terminó siendo capturado en Santa Marta, Magdalena, cuando intentaba ocultarse de las autoridades al ser catalogado como uno de los criminales más buscados en Bucaramanga.

El operativo fue adelantado por la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de esta jurisdicción, mientras que las autoridades especificaron que se dio mediante orden judicial por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

De acuerdo al informe de la Policía, alias 'Peralta' figura en el cartel de los más buscados de Bucaramanga y registra ocho anotaciones judiciales por delitos como homicidio, porte ilegal de armas de fuego, fuga de presos, entre otros. Es señalado, además, de ser responsable del homicidio de un ciudadano en el municipio de Floridablanca, en hechos ocurridos en el año 2019.

De acuerdo con las investigaciones, este hombre sería hombre de confianza de alias 'Poporr'”, máximo cabecilla de la banda “Los del Sur”.

Asimismo, cabe resaltar que ya había sido capturado en Bucaramanga por homicidio, pero posteriormente se dio a la fuga, continuando con su accionar criminal, dice la Policía en el área metropolitana de dicha ciudad.

“La Policía Nacional, continuará desplegando todas sus capacidades investigativas y operativas para identificar, ubicar y capturar a los integrantes de estas estructuras criminales, garantizando la seguridad y protección de los ciudadanos”, agregó el coronel Jaime Hernán Ríos Puerto, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta.