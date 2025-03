¿Cambia rumbo de defensa de Nicolás Petro?: apelará a que dineros recibidos eran préstamos

Luego de cumplirse una decena de audiencias durante cerca de siete meses durante la etapa preparatoria de juicio contra Nicolás Petro , en la que la Fiscalía presentó pruebas contra el hijo del presidente, finalmente la defensa pudo pasar a presentar su material con el que busca demostrar la inocencia del también exdiputado del Atlántico.

Por esto, el abogado Alejandro Carranza explicó que su defendido no incurrió en enriquecimiento ilícito ni en lavado de activos y que, por el contrario, lo que hizo fue adquirir deudas.

"Nuestro deber es decirla verdad y la verdad revelará que Nicolás no se enriqueció ilícitamente, sino que adquirió deudas, gestionó recursos ilícitos y vivió por debajo de lo que la Fiscalía ha querido hacer creer. Que Nicolás Petro no se enriqueció ilícitamente, que no lavó activos, porque no hubo delito fuente, no hubo ocultamiento y no existió una estructura financiera ni funcional destinada al delito", indicó el abogado.

Su intervención fue interrumpida por el juez Hugo Carbonó, quien le pidió que se abstuviera de entregar esas explicaciones, dado que estas deben darse durante el juicio y no en la etapa preparatoria.

"Estamos en la parte de alegatos y esas consideraciones pueden ser relevantes en el proceso", explicó el togado.

Carranza también expuso que incluirá como prueba documental entrevista al exfiscal Francisco Barbosa para demostrar la manipulación de la Fiscalía, el presunto sesgo profesional en contra del acusado que habrían contaminado el juicio contra el acusado y muestran el desvío del fiscal Burgos .

Incluso, expuso que hubo presión para que Nicolás se inculpara.

Por esto solicitó incluir entrevista al exfiscal Barbosa de la revista Semana, que está en Youtube, en la que se refiere al proceso de Nicolás, afirmando que fue por él que se había desatado la furia y se había dado un enriquecimiento ilícito, renunciando a la presunción de inocencia.