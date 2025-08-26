Capturan a presuntos responsables del asesinato de un policía en Cesar

Fueron dos diligencias de allanamientos en Valledupar y Barranquilla las necesarias para dar con el paradero de Ronald José Charri Vargas, Andrés Alberto Escobar Camargo, alias 'El Godito'; y Adrián Camilo Calvo Tonson, alias 'Calvo', señalados como presuntos autores de la muerte del intendente Christian Adrián García, quien fue baleado en un intento de robo cuando llegaba a su casa para disfrutar de su turno de descanso

En la exhaustiva investigación, anunció la Policía, hubo participación articulada de grupos especializados Dijin y Sijin, así como el CTI de la Fiscalía General de la Nación, tras aquellos hechos el pasado 6 de julio en el barrio Primero de Mayo del municipio de Valledupar.

Al respecto habló el coronel Alex Durán, comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, destacando que alias "Calvo" tiene antecedentes judiciales por hurto en menor cuantía y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, además estaba requerido con circular azul por Interpol, por el delito de hurto.

De la misma manera, desde las autoridades se anunció que fueron 49 días de trabajo investigativo con el análisis de más de 200 horas de video de cámaras de seguridad, testimonios, interrogatorios, reconocimientos fotográficos y otras pruebas clave, que derivaron en la ubicación de estas personas.

“Este avance representa un paso más en la lucha por hacer justicia en favor del personal de la Policía Nacional y garantizar la seguridad de la ciudadanía”, manifestó el coronel Alex Duran.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía 08 Especializada, y enfrentarán cargos por homicidio agravado, hurto y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego.

“Con este resultado, la Policía Nacional reafirma su compromiso con la justicia, la verdad y el honor de aquellos que, como el intendente García, han entregado su vida al servicio de la patria. Este crimen no quedó en la impunidad”, declaró la institución en un comunicado.

“Hoy queremos agradecer a la comunidad y a las autoridades locales por su invaluable apoyo y por la solidaridad con la familia del intendente Christian García, que se suma a la lamentable pérdida de más de 75 miembros de la Policía Nacional asesinados en el año 2025. A la familia, compañeros y a toda la institución, hoy les decimos: en el caso de nuestro Intendente Cristian García la justicia ha llegado” agregó Duran.

Del intendente García se supo que tenía 17 años de servicio adscrito a la Policía del Cesar, donde trabajaba en la unidad de Investigación Criminal del municipio de Bosconia.