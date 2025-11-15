Capturan en Valledupar a uno de sus criminales más buscados: detalles del caso

Cuando intentaba esconderse de las autoridades en la llamada Torre Los Maestros, ubicada en la urbanización Nando Marín, de Valledupar, fue capturado Alejandro de Hoyos Maestre, conocido como alias El Indio, y quien está en el cartel de los más buscados de esa jurisdicción por delitos como hurto calificado y abigeato agravado.

Informó el teniente coronel Iván Ricardo Baquero, comandante operativo de la Policía en Valledupar, que esta persona estaría presuntamente involucrada, por ejemplo, en un robo masivo de reses en el municipio de Pueblo Bello, los cuales fueron sacrificados y comercializados ilegalmente.

“Según el avance investigativo, alias ‘El Indio’ estaría involucrado en un hurto a mano armada ocurrido el 20 de septiembre de 2024 en el municipio de Pueblo Bello, donde, en compañía de otros sujetos, habría sacrificado varias reses para su comercialización ilegal”, dijo a los medios de comunicación.

“Asimismo, es señalado de participar en hurtos de motocicletas en la ciudad de Valledupar, afectando la seguridad ciudadana y la economía de familias trabajadoras”, agregó.



“Este resultado es una muestra del compromiso institucional en la lucha contra el crimen organizado, resaltando además la importancia de la colaboración ciudadana para la efectividad de estos operativos”, resaltó también la institución armada.

En Atlántico

Por otro lado, dos nuevos crímenes se registraron en el Atlántico en las últimas horas y uno de ellos ocurrió en el municipio de Sabanalarga, donde apareció el cuerpo sin vida de Sheiler Miguel de la Asunción González, un adolescente de 16 años al que asesinaron a bala en el patio de una vivienda ubicada en el sector de invasión conocido como La Mano de Dios.

Horas antes fue asesinado un hombre de 57 años en el municipio de Juan de Acosta. La víctima, Álvaro Figueroa Castro, se encontraba en el barrio Jorge Eliécer Gaitán, de la mencionada población costera, cuando una persona que, al parecer, se encontraba departiendo con la víctima sacó un arma de fuego y le disparó.

Figueroa Castro sufrió dos heridas producto de los impactos de bala que recibió y fue trasladado por la misma comunidad a la sala de urgencias de la Clínica Reina Catalina, en Baranoa, donde murió cuando recibía atención médica.

Preocupa que, con este asesinato, ya son ocho los homicidios ocurridos a lo largo del mes en los municipios del Atlántico que no hacen parte del área metropolitana y donde las cifras de criminalidad, antes reducidas, se han ido disparando en las últimas semanas.