Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Capturan en Valledupar a uno de sus criminales más buscados: detalles del caso

Capturan en Valledupar a uno de sus criminales más buscados: detalles del caso

La Policía de Valledupar informó que esta persona estaría presuntamente involucrada en un robo masivo de reses en el municipio de Pueblo Bello, los cuales fueron sacrificados y comercializados ilegalmente.

