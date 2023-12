Choque de opiniones entre matrimonio Lafaurie Cabal por cese del secuestro por parte del ELN

Al matrimonio de José Felix Lafaurie y María Fernanda Cabal se le vio amoroso y sonriente durante la audiencia pública de regiones autonómicas que se realizó este lunes en Barranquilla, pero a la vez distante en sus posiciones frente al anuncio del ELN de cesar el secuestro extorsivo.

La pareja hasta se abrazó y se besó en público ante la pregunta de algunos curiosos sobre una supuesta separación, pero antes la senadora dejó claro que no le cree a esta guerrilla y que este es un grupo de "narcotraficantes y terroristas" que "ni siquiera tienen carácter político"; mientras que su esposo y negociador del Gobierno José Félix Lafaurie consideró que este sí es un buen acuerdo para el país.

"Me parece que el acuerdo responde fundamentalmente, no a lo que haya dicho la delegación, que fuimos muy enfáticos y reiterativos, ni siquiera a lo que haya dicho el presidente Petro, sino a un clamor de la sociedad colombiana", dijo.

Eso sí, Lafaurie advirtió que el ELN no solo no podrá secuestrar a partir del 30 de enero, sino que "aquellos que están secuestrados hoy o que, ojalá no suceda, sean secuestrados de aquí hasta el día 29, tendrán que ser devueltos el 1, 2 o 3 de febrero".

Este anuncio del ELN ha despertado toda clase de comentarios y críticas; sin embargo, Lafaurie sostuvo que esto va hacia un acuerdo político "y los acuerdos políticos necesariamente tienen que tener un altísimo respaldo de opinión pública".

"Colombia tiene aún una herida abierta, porque durante tantos años aquí secuestraron a todo el mundo y el país no puede olvidar la gran marcha que se hizo el 4 de febrero de 2008, donde millones de colombianos salimos a las calles a decir: no más secuestros", recordó.

