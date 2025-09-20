Comercio en Barranquilla espera un aumento del 50% en ventas por el Día del Amor y la Amistad

Toda una agenda está preparada en Barranquilla y su área metropolitana para la celebración por el Día del Amor y la Amistad que incluirá hasta un concierto de Silvestre Dangond en el estadio Metropolitano en la noche de este sábado 20 de septiembre, por lo que también las autoridades confirmaron un plan de seguridad durante todo el fin de semana compuesto por cerca de 1.600 policías.

Desde el comercio esperan alto flujo de personas sobre todo en los centros comerciales, pues según Zandra López, directora del Comité Intergremial Unidos por el Atlántico, la fecha es clave para jalonar la economía en los últimos meses del año.

“Siempre para esta fecha se aumentan las reservas con la cantidad de experiencias gastronómicas que ofrecen los diferentes restaurantes en Barranquilla y su área metropolitana, por lo que creemos según lo dialogado con los dueños de negocio que se espera un aumento del 50 al 60% en comparación con un sábado normal”, afirmó a Blu Radio.

Comercio en el Día del Amor y la Amistad. Foto: Suministrada

López sostiene que, precisamente, solo en centros comerciales se espera un aumento del 40% en ventas, mientras que hay sectores beneficiados como dulcerías, joyerías y floristerías, donde además del movimiento económico tenido hasta el momentos prevén incrementos de hasta el 30% en sus clientes.



Además de la Policía, 20 unidades del Ejército apoyarán las actividades de control.

Las Caravanas por la Vida de la Policía iniciarán su recorrido por las calles desde este mismo viernes hasta el domingo.