Condenan a fiscal que llevó lío judicial que involucra a Universidad Metropolitana de Barranquilla

Para las 9:00 de la mañana del próximo 18 de abril de 2024 quedó fijada la audiencia en la que el Fiscal 56 Seccional, Gustavo Adolfo Orozco Pertuz, conocerá el monto de la pena que le fue impuesta, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá emitiera sentido de fallo condenatorio en su contra, tras hallarlo responsable del delito de prevaricato por omisión en el caso que involucra a la Universidad Metropolitana de Barranquilla.

Y es que, según detalla el alto tribunal en los documentos que soportan el sentido del fallo condenatorio contra Orozco Pertuz, el funcionario habría omitido la asignación de cuatro procesos a otro fiscal en Bogotá y, entre otras cosas, se habría demorado alrededor de 4 meses para enviarlos.

Todo ello, teniendo en cuenta las denuncias que fueron interpuestas por la familia Acosta Bendek en contra de los hermanos Jaller y demás actores involucrados, en medio de la disputa judicial por el control administrativo del alma mater.

“No procede subrogado alguno, pues si bien el acusado no tiene antecedentes penales, expone que estuvo privado de la libertad en otro proceso hallándose en libertad por vencimiento de términos y, peticiona que, al momento de tasar la pena, la Sala lo haga en el primer cuarto, eso sí, teniendo en cuenta la gravedad de la conducta”, indicó la Fiscalía.

Por su parte, el ministerio público fue enfático en señalar que “respecto de la dosificación punitiva solicita a partir del cuarto mínimo; no obstante, tener en cuenta la intensidad del dolo y la gravedad de la conducta y no imponer la pena mínima sino 40 meses de prisión. Frente a los subrogados aduce, no procede ninguno teniendo en cuenta la prohibición del artículo 68 A del C.P.”.

A su vez, el apoderado de la víctima, según lo reseña el documento, acogió las manifestaciones del Tribunal Superior de Bogotá, siendo que el acusado, que para este caso se trata de Gustavo Adolfo Orozco Pertuz, adhirió a los argumentos de la defensa técnica.

En este sentido, también se ordenó la captura inmediata de Orozco Pertuz.