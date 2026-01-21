En vivo
Condenan a tres años de cárcel a alias el ‘Negro Ober’ por amenazar a una fiscal

La amenaza del miembro de los ‘Rastrojos Costeños’ quedó registrada en redes sociales. También tendrá que pagar una millonaria sanción.

