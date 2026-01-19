Conductor de chiva rumbera arrolló a domiciliario en Cartagena: prueba de alcoholemia dio positiva

La terrible combinación de velocidad y alcohol sería el detonante de una tragedia que enlutó este fin de semana a una familia en Cartagena. Boris Eduardo Ramos, un domiciliario de 46 años, fue arrollado por una chiva rumbera cuando se disponía a entregar un pedido.

El siniestro vial, que le causó la muerte al domiciliario, se registró cuando el hombre se movilizaba en una bicicleta sobre el Puente Román, en sentido hacia la calle Larga, en el barrio Getsemaní.

De acuerdo con el reporte del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena (DATT), el conductor de la chiva rumbera resultó positivo en la prueba de alcoholemia.

“El vehículo era conducido por el señor Germán Chico Ríos, a quien se le practicó la respectiva prueba de alcoholemia, la cual arrojó resultado positivo en grado cero. Debido a esta situación, que dejó sin vida al ciclista, y al agravante correspondiente, la Policía procedió a la captura del conductor de la chiva, dejándolo a disposición de la Fiscalía General de la Nación”, señaló el DATT.



Asimismo, el comandante de la Policía de Cartagena, el general Gelver Yecid Peña, explicó que, tras la captura, el conductor de la chiva fue presentado ante un juez de control de garantías para que se defina su situación judicial.

“La Policía Nacional se solidariza con este hecho que enluta a una familia y a todo un gremio que se ve afectado. La Policía acude a una situación en la que la Secretaría de Tránsito atiende un caso de accidente, donde una chiva efectivamente arrolla a una persona que se desplazaba en bicicleta. Una vez los agentes de tránsito realizan el procedimiento, se efectúa la captura y, en este momento, esta persona que conducía el vehículo está enfrentando las audiencias correspondientes de legalización de captura, ya que, según el dictamen, presenta resultado positivo en la prueba de alcoholemia”, informó el oficial.

Entretanto, las autoridades de tránsito de Cartagena hicieron un llamado a los actores viales a conducir sin consumir bebidas alcohólicas, respetar las normas de tránsito y mantener una actitud responsable al volante.