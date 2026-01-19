En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Precio gasolina
Accidente de trenes España
Incendios en Chile
Guaviare

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Conductor de chiva rumbera arrolló a domiciliario en Cartagena: prueba de alcoholemia dio positiva

Conductor de chiva rumbera arrolló a domiciliario en Cartagena: prueba de alcoholemia dio positiva

El conductor de la chiva fue capturado y presentado ante un juez de control de garantías.

Chiva rumbera arrolló a domiciliario en Cartagena.
Chiva rumbera arrolló a domiciliario en Cartagena.
Foto: Departamento de Tránsito y Transporte de Cartagena.
Por: Dálida Orozco
|
Actualizado: 19 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad