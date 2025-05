Consejo de Estado estudiará demanda contra la votación que hundió la consulta popular

Este 28 de mayo, nueve días después de su radicación, el Consejo de Estado admitió la demanda interpuesta desde Barranquilla por el abogado Raymundo Marenco “en contra del acto mediante el cual el Senado de la República decidió dar concepto desfavorable a la consulta popular”.

De acuerdo con el auto emitido por el magistrado ponente Pedro Pablo Vanegas, el Consejo de Estado estudiará las pretensiones del abogado Marenco, quien concretamente está solicitando que “se declare la nulidad del procedimiento de elección” llevado a cabo hace dos semanas en el Congreso y que, a su vez, “le sea ordenado al Presidente del Senado de la República que cite a una sesión especial a cada uno de los integrantes de la Corporación” para que en ella se surta un nuevo proceso de votación.

"Para mi criterio jurídico, ahí se produjeron una serie de inconsistencias y de irregularidades que anulan la decisión electoral adoptada por el Senado de la República, por ejemplo, cuando los votos que se registran en la respectiva elección no corresponden con los votos depositados, esta es una causal para repetir la elección y declarar la nulidad de la que ya se adelantó", expresó el abogado en diálogo con Blu Radio.

El demandante también cita como presuntas irregularidades el hecho que a los senadores Martha Peralta y León Muñoz “no les haya sido posible ejercer su derecho al voto”, y que el senador Richard Humberto Fuelantala se abstuvo de votar, pese a que ya estaba registrado en el sistema electrónico del Senado para hacerlo.

“En las votaciones del Senado tú solamente tienes dos opciones: votar sí o votar no, pero no puedes abstenerte ni mucho menos, al momento de votar, puedes abandonar el recinto. Y en este caso, el senador hizo las dos cosas, primero abandonó y después declaró que se abstuvo de votar. Esa abstención no está permitida dentro de esas elecciones”, dijo Marenco.

Además, el abogado ve irregular que “el Secretario del Senado de la República, posterior al cierre del registro de la votación ordenado por el Presidente del Senado, atendió la explicación del senador Édgar Díaz respecto a su voto y le modificó su sentido de positivo a negativo, lo que alteró el ánimo del Ministro del Interior presente en la elección”.

El Senado de la República podrá responder a esta demanda dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la misma, como lo dispone la Ley.