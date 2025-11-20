Corte Suprema anula fallo que declaraba ilegal venta de finca La América entregada a campesinos

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó sin efectos la decisión que había declarado ilegal la venta de la finca La América, un predio que perteneció al fallecido ganadero y narcotraficante José Guillermo ‘Ñeñe Hernández’ y que, tras ser sometido a medidas de extinción de dominio, estaba bajo administración de la Unidad para las víctimas, pero luego fue vendida a la Agencia Nacional de Tierras para entregarla a más de 100 familias de campesinos del sur del Cesar.

La venta del predio, ubicado en el municipio de Chimichagua, había sido cuestionada por un magistrado de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, quien la consideró ilegal argumentando que el predio estaba embargado desde 2023 y que el precio pagado, 16.700 millones de pesos, era inferior al avalúo que dio la Dirección Nacional de Estupefacientes, el cual era de 26.000 millones.

Sin embargo, en un auto del pasado 12 de noviembre, la Corte Suprema declaró nulo ese fallo y ordenó al magistrado de Justicia y Paz resolver, mediante incidente, la solicitud de levantamiento de medidas cautelares hecha por la ANT.

Adicionalmente, el alto tribunal advirtió a las partes interesadas que su decisión no impide iniciar las acciones legales que estimen pertinentes ante la jurisdicción contencioso-administrativa, con el fin de revisar la legalidad del contrato interadministrativo.



Vale recordar que este predio tiene más de 1.400 hectáreas y fue entregado por el propio presidente Gustavo Petro y la Agencia Nacional de Tierras a los campesinos el 22 de noviembre de 2024.

En él, la comunidad tiene procesos productivos de pan-coger en el que se han sembrado varias hectáreas de yuca, maíz, patillas, ahuyama, árboles frutales entre otros, incluso fue construida una escuela de primaria que a finales de este mes, estaría cerrando su primer año escolar.