Usuario vandaliza estación de Transmetro en Barranquilla por adelanto en horario de cierre

El Sistema Masivo de Transporte de Barranquilla volvió a ser blanco de la intolerancia por parte de un usuario que vandalizó el portal Joe Arroyo, solo porque no estaba conforme con el nuevo horario que implementó Transmetro para los fines de semana.

La noche del pasado domingo, tal como quedó estipulado recientemente, el último despacho se realizó a las 8:30 de la noche, pero el usuario pretendió ingresar después de esta hora a la estación para tomar un bus y, al ver que no se le autorizó el paso, empezó a causar destrozos.

Transmetro informó que el ataque dejó afectado un validador y la barrera de acceso para personas con discapacidad en la estación Joe Arroyo, por lo que “la persona involucrada fue puesta a disposición de las autoridades y la entidad adelantó las acciones legales correspondientes, conforme a los protocolos establecidos”.

Transmetro rechazó lo sucedido por cuanto “afectan la operación del Sistema y comprometen la movilidad de miles de ciudadanos de Barranquilla y su área metropolitana”.



Transmetro fue objeto de un nuevo ataque vandálico por parte de un usuario que destrozó con sus propias manos una de las estaciones, porque no lo dejaban ingresar después del cierre de la operación. Este hombre fue denunciado para que responda ante las autoridades. pic.twitter.com/2zZXgUCEMi — Blu Caribe (@BLUCaribe) November 18, 2025

“De acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Transporte de Colombia, la afectación a los bienes físicos de los sistemas de transporte público generan riesgos para la seguridad de los usuarios, incrementa los costos de mantenimiento y altera la continuidad del servicio”, recordó el sistema.

Transmetro reitera a sus usuarios que en adelante, los domingos y festivos, el servicio troncal S1 con destino al Portal de Soledad tendrá su último despacho a las 8:30 de la noche, mientras que el primero saldrá a las 5:43 de la mañana.

Publicidad

El inicio general de la operación se mantiene sin cambios, a las 5:30 de la mañana, con los primeros despachos de las rutas R1 hacia Joe Arroyo y B1 hacia Parque Cultural del Caribe.

De igual forma, los días hábiles el Sistema mantendrá su horario habitual: de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche, y los sábados de 5:00 de la mañana a 9:30 de la noche.