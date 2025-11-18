En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Usuario vandaliza estación de Transmetro en Barranquilla por adelanto en horario de cierre

Usuario vandaliza estación de Transmetro en Barranquilla por adelanto en horario de cierre

Transmetro informó que el ataque dejó afectado un validador y la barrera de acceso para personas con discapacidad en la estación Joe Arroyo.

