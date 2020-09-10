Blu Radio Vandalismo Transmetro Barranquilla
Vandalismo Transmetro Barranquilla
-
Usuario vandaliza estación de Transmetro en Barranquilla por adelanto en horario de cierre
Transmetro informó que el ataque dejó afectado un validador y la barrera de acceso para personas con discapacidad en la estación Joe Arroyo.
-
Bajó el precio del queso; vendedores de fritos en Barranquilla celebran nuevos costos
Esperan que vuelvan los compradores a los que la inflación alejó.
-
“A Barranquilla le piden, casi que de manera extorsiva, dinero para Transmetro”: Pumarejo
El alcalde afirma que de cada seis pasajeros solo cuatro son de la ciudad.
-
Se agudiza crisis de Transmetro: relaciones rotas con Alcaldía
Veeduría ciudadana teme que el sistema de transporte entre en fase terminal.
-
Unos 60.000 usuarios afectados por la parálisis de Transmetro este martes
Los operadores del sistema esperan un auxilio de 10.000 millones de pesos.
-
En libertad dos de los nueve capturados por vandalismo en la Uniatlántico y Barranquilla
A los siete detenidos restantes la Fiscalía les imputó concierto para delinquir y otros tres delitos.
-
Grupos criminales financian vandalismo en Barranquilla: Pumarejo
Ya van 20 personas judicializadas por actos vandálicos durante las protestas.
-
Encapuchados vandalizaron CAI y saquearon tres almacenes de cadena en La Luz, Barranquilla
Un grupo de encapuchados saqueó tres almacenes de cadena, D1, ARA y Olímpica. Además atacaron el CAI Coolechera, en Barranquilla, el cual sufrió daños en puertas y ventanas.
-
Delincuentes siguen atacando a piedra a buses de Transmetro en Soledad; ya van 19 este año
De acuerdo con las autoridades, estas personas buscan desincentivar el uso de este medio de transporte.
-
Transmetro pide intervención para evitar ataques contra buses en Soledad
El 95% de los ataques registrados en lo corrido del año se han presentado en este municipio del área metropolitana de Barranquilla.