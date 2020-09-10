Live
Blu Radio  / Vandalismo Transmetro Barranquilla

Vandalismo Transmetro Barranquilla

    Daños en el Portal Joe Arroyo de Barranquilla.
    Transmetro
    Caribe

    Usuario vandaliza estación de Transmetro en Barranquilla por adelanto en horario de cierre

    Transmetro informó que el ataque dejó afectado un validador y la barrera de acceso para personas con discapacidad en la estación Joe Arroyo.

    Blu Radio
    Festival de la Empanada Bucaramanga
    Caribe

    Bajó el precio del queso; vendedores de fritos en Barranquilla celebran nuevos costos

    Esperan que vuelvan los compradores a los que la inflación alejó.

    alcalde_jaime_pumarejo.jpg
    Caribe

    “A Barranquilla le piden, casi que de manera extorsiva, dinero para Transmetro”: Pumarejo

    El alcalde afirma que de cada seis pasajeros solo cuatro son de la ciudad.

    Estaciones vacías, el panorama de la parálisis del Transmetro.
    BLU Radio
    Caribe

    Se agudiza crisis de Transmetro: relaciones rotas con Alcaldía

    Veeduría ciudadana teme que el sistema de transporte entre en fase terminal.

    Estaciones vacías, el panorama de la parálisis del Transmetro.
    BLU Radio
    Caribe

    Unos 60.000 usuarios afectados por la parálisis de Transmetro este martes

    Los operadores del sistema esperan un auxilio de 10.000 millones de pesos.

    Los capturados por presuntos actos de vandalismo en la Universidad del Atlántico y Barranquilla en audiencia virtual.
    BLU Radio.
    Caribe

    En libertad dos de los nueve capturados por vandalismo en la Uniatlántico y Barranquilla

    A los siete detenidos restantes la Fiscalía les imputó concierto para delinquir y otros tres delitos.

    Alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo.
    Cortesía
    Caribe

    Grupos criminales financian vandalismo en Barranquilla: Pumarejo

    Ya van 20 personas judicializadas por actos vandálicos durante las protestas.

    En medio de los disturbios fue vandalizado el CAI Coolechera.
    Suministrada.
    Caribe

    Encapuchados vandalizaron CAI y saquearon tres almacenes de cadena en La Luz, Barranquilla

    Un grupo de encapuchados saqueó tres almacenes de cadena, D1, ARA y Olímpica. Además atacaron el CAI Coolechera, en Barranquilla, el cual sufrió daños en puertas y ventanas.

    Foto: suministrada a BLU Radio
    Caribe

    Delincuentes siguen atacando a piedra a buses de Transmetro en Soledad; ya van 19 este año

    De acuerdo con las autoridades, estas personas buscan desincentivar el uso de este medio de transporte.

    BLU Radio // Vandalizan buses de Transmetro // Foto: Transmetro
    Sociedad

    Transmetro pide intervención para evitar ataques contra buses en Soledad

    El 95% de los ataques registrados en lo corrido del año se han presentado en este municipio del área metropolitana de Barranquilla.

