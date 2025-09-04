Declaran nula medida de aseguramiento contra Digno Palomino por falta de sustento del juez

Un juez de Barranquilla tiene plazo hasta el lunes para justificar por qué Digno Palomino, temido líder de ‘Los Pepes’, debe continuar en la cárcel, luego de haber ordenado una medida de aseguramiento sin justificar.

Por esa actuación, jueza de segunda instancia Shiela Tatiana Ortega declaró la nulidad del fallo emitido por el Juzgado 102 Penal Municipal con función de control de garantías, que había ordenado la medida de aseguramiento contra Digno Palomino, sin exponer de manera clara las razones jurídicas y probatorias que lo señalaban como posible responsable de al menos 17 homicidios en la capital del Atlántico.

Durante la diligencia, la jueza Shiela Ortega determinó que el juez de garantías William Saleme deberá emitir una nueva decisión en un plazo improrrogable de tres días, esta vez debidamente fundamentada, como lo exige la ley.

“Se le imputó al procesado el liderazgo de un grupo de delincuencia organizada como autor mediato de 17 homicidios en 11 eventos, dijo el señor fiscal en razón a eso, pues a una teoría de aparatos organizados del poder. Sin embargo, no hubo referencia al cumplimiento de los requisitos de las figuras, la posición de mando del actor, los indicios que fueron sujetos vinculados a la organización”, precisó la juez Ortega.

La togada dijo además que “esa fue la decisión del juez, que era un peligro para la comunidad, pero no dijo por qué. No hizo ningún tipo de juicio respecto a los presupuestos normativos para tal efecto. Es que los criterios precisamente no son arbitrarios del juez. Tienen que estar sustentados y además el legislador establece cuáles son esos presupuestos”, advirtió.



No saldrá libre

Vale decir que Digno Palomino se encuentra vinculado a otros procesos judiciales que no le permitirían salir en libertad de forma inmediata. Aún así, la policía se encuentra revisando la situación jurídica del cabecilla de ‘Los Pepes’, a fin de que este no regrese a las calles.

Vale decir que Digno Palomino, al igual que Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, líder de los ‘Costeños’, ha estado buscando acogerse a la ley de Paz Total del Gobierno.

Publicidad

Para ellos el pasado 7 de julio, estando recluido en la cárcel La Dorada (Caldas), envió una carta al presidente Gustavo Petro y a la senadora Isabel Zuleta en la que manifiesta que desea adherirse a la propuesta de diálogo urbano, lanzada por 'Pipe Tuluá', y ofrece actuar como intermediario o puente comunicativo entre el Estado y los jóvenes relacionados con estructuras criminales del Atlántico.