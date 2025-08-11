Publicidad

Declaran tres días de duelo en Barranquilla por la muerte del senador Miguel Uribe

Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 11, 2025 12:09 p. m.

A través de su cuenta de X, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, manifestó que la capital del Atlántico se suma al clamor del país y decreta tres días de duelo por el fallecimiento del senador Miguel Uribe.

"En honor a la vida de Miguel Uribe Turbay decretamos tres días de duelo en la ciudad de Barranquilla. La violencia nos arrebató a un hombre que se esforzó por construir un país lleno de fraternidad y solidaridad, y que, como funcionario, siempre dio lo mejor de sí en cada uno de los espacios que ocupó. Con este acto abrazamos a su familia y a todo un país que sufre por este flagelo. ¡Que su partida nos despierte, nos una y nos impulse a seguir construyendo un territorio de paz y amor! Miguel, nunca te olvidaremos", escribió el mandatario de los barranquilleros.

"Con el corazón roto y destrozado, amanecemos con la triste noticia de la partida de Miguel Uribe, un alma brillante cuya bondad y pasión nos marcaron profundamente. Un abrazo solidario a su esposa, hijos y familiares. Tu legado vivirá siempre en nosotros. Descansa en paz".

