Dejan libre a señalados de asesinar al ganadero Esteban Urueta y dos de sus trabajadores

Los retrasos en la instalación del juicio oral llevaron a que se vencieran los términos y quedaran en libertad Cristian Mauricio Petro Almanza y Juan Fernando Soto Garcés, acusados del brutal asesinato del reconocido ganadero Esteban Urueta González y sus empleados Fredy Beleño Acosta y Gerardo Marzola Coronado.

Este martes, cuandose cumplen nueve meses de esta matanza, un juez ordenó la libertad tras acoger la petición de la defensa y validar que se vencieron los plazos para comenzar el juicio contra los dos procesados, a quienes la Fiscalía señala de haber atacado con arma de fuego y objetos contundentes a sus víctimas, y posteriormente haber incinerado los tres cuerpos para intentar borrar toda evidencia.

Este crimen ocurrió el 10 de septiembre de 2024 en zona rural de Chimá, Córdoba, luego de que el joven empresario Urueta, originario de Sincelejo y radicado en Montería, salió con sus trabajadores hacia una finca donde estaban bajo custodia cerca de 700 animales a cargo de Petro Almanza, uno de sus hombres de confianza. Allí se suponía que Urueta ajustaría cuentas con su socio, de quien ya sospechaba que estaría cometiendo algunas irregularidades, sin embargo, el ganadero y sus dos trabajadores terminaron siendo víctimas de una emboscada.

De esta manera, los procesados enfrentan cargos por secuestro, homicidio agravado, porte ilegal de armas, hurto agravado y concierto para delinquir y ahora no se descarta que sean vinculados a otro proceso que los haga retornar a la cárcel.

Aunque los acusados seguirán vinculados a la investigación, Angélica Sáez, viuda del ganadero Urueta, lamentó que ambos procesados hayan quedado en libertad y aseguró que la justicia les falló a ella y a las familias de las víctimas.

“Hoy, nueve meses desde que me destrozaron el corazón, nueve meses en que la vida me sacudió y me llevó a confrontar una realidad que jamás imaginé… una tragedia que apagó parte de mi vida y la de mis hijos (...) hoy todo lo dejo en manos de Dios, confío y dejo mis cargas en Él… hoy espero en la justicia divina y con dolor me atrevo a decir que la justicia terrenal y el sistema jurídico ¡ya nos falló!”, expresó Sáez en sus redes sociales.

Como se recordará, los presuntos responsables, Petro Almanza y Soto Garcés, huyeron de la región tras el crimen y su captura se logró el 24 de septiembre de 2024 en Cartagena, gracias a un operativo de inteligencia que incluyó más de 600 horas de grabaciones de cámaras de seguridad, interceptaciones telefónicas y seguimiento por drones.

Según el coronel Elver Vicente Alfonso, jefe del Gaula de la Policía Nacional, los sospechosos cambiaron de vehículo en al menos tres ocasiones para evadir a las autoridades.