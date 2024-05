Denuncian que patrullero se encuentra en UCI tras resultar baleado por un compañero en Barranquilla

Más preguntas que respuestas sigue generando el incidente ocurrido con Geovannys Charris Mercado, un joven patrullero de la Policía quien, en estos momentos, se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de una clínica en Montería, luego de recibir un disparo de fusil en su rostro mientras se encontraba cumpliendo con su turno de trabajo.

Según explicó Edwuin Charris, tío del joven de tan solo 24 años, uno de sus compañeros se encontraba limpiando el arma en el interior de una pequeña estación ubicada en zona rural de Caucasia (Antioquia) en horas de la tarde del pasado 19 de mayo cuando, de repente, se le habría activado el gatillo de manera accidental.

Fue entonces allí cuando la bala terminó impactando de gravedad a Charris Mercado a la altura de su mentón, y a quien, según denuncian, le habría tocado esperar casi tres horas para que el apoyo helicoportado llegara a trasladarlo hasta un centro asistencial.

Sin embargo, los primeros auxilios le fueron suministrados de manera inmediata por una patrulla del Ejército que en esos momentos se encontraba movilizándose por la zona, en la que iba un enfermero que terminó atendiéndolo mientras se cumplía su respectivo traslado.

"Porque ahí en la base donde ellos se encontraban no hay enfermeros, no hay médicos, no hay ningpun tipo de herramienta para atender cualquier emergencia que se presente. O sea, ellos están a la deriva, porque uniformado que resulte herido, debe esperar muchas horas para ser trasladado", alegó Charris en conversación con BLU Radio.

Así mismo, Charris aseguró que "o sea, cómo es posible que con semejante accidente, mi sobrino tuvo que esperar tres horas para que llegara el helicóptero, si esto era un tema de vida o muerte".

Cabe mencionar que el joven patrullero de 24 años, quien cuenta con dos años de servicios en la institución armada, fue trasladado hasta el departamento de Antioquía en el año 2023 para cumplir con una misión que le fue solicitada por la misma Policía.

Así las cosas, su familia no solo pide explicaciones a la institución sobre los detalles del accidente, sino que también clama apoyo para trasladarlo a una clínica de mayor complejidad, toda vez que, aunque en Montería se le ha prestado la debida atención, sus familiares temen que su estado de salud se complique y requiera de asistencia especializada.

En BLU Radio contactamos a la Policía de Barranquilla para conocer detalles de lo sucedido, sin embargo, respondieron que se encuentran "verificando" la información, toda vez que lo sucedido no se registró en la capital del Atlántico.