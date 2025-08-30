Desde el Atlántico rechazan muerte de la menor Valeria Afanador en Cundinamarca

Como “doloroso y sumamente aberrante” fue descrito en las últimas horas por la Red de mujeres en el Atlántico el hallazgo del cuerpo sin vida de Valeria Afanador, niña de solo 10 años de edad de la que no se tenían signos de vida desde hace más de 15 días.

Tras la confirmación de su aparición dada por las autoridades, la líder de esta organización, Ruth Pareja, no tardó en exigir al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y a la Fiscalía General de la Nación que garanticen el derecho de la verdad y esclarezcan lo sucedido.

“Los niños realmente son dolientes, no importa de dónde sean; por eso tenemos que amparar sus derechos, sobre todo al de la vida. No es posible que una niña de tan solo 10 años haya pasado por este cruel episodio. Tampoco me quiero imaginar todo lo que pudo sufrir”, declaró a Blu Radio.

Una llamada fue clave para encontrar el cuerpo de Valeria Afanador. Foto: Policía y redes sociales

Pareja agregó que se debe garantizar toda una ruta investigativa que inicie desde la Escuela de la menor y posteriormente dé con los responsables.

Al mismo tiempo, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano De la Rosa, también se unió a las voces de lamento por la muerte de la joven Valeria Afanador en Cajicá.

El mandatario escribió por sus redes sociales oficiales que: “A su familia, toda mi solidaridad en este difícil momento. El país no puede fallarle a nuestra niñez”.

Publicidad

Sumado a eso, pidió celeridad y total prioridad en este caso a las autoridades competentes para que no haya impunidad.

La pequeña Valeria fue encontrada en una zona contigua al río Frío, en Cajicá, lugar del que afirma el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, ya había sido buscada con anterioridad.