Después de dos años de retraso y sobrecosto, entregan la restaurada sede de Bellas Artes

Con un recorrido denominado ‘Dos horas de arte simultáneo’, en el que los estudiantes protagonizaron varias muestras culturales, la Universidad del Atlántico, la Gobernación y el Ministerio de Cultura pusieron oficialmente al servicio la restaurada sede de la Facultad de Bellas Artes, ubicada en el barrio El Prado de Barranquilla.

Después de una intervención que tardó años, y que en varias ocasiones fue objeto de polémica por sus retrasos y un sobrecosto final del 20%, finalmente podrán volver a sus aulas, teatros y espacios académicos los más de 1.000 estudiantes de los programas de Artes Plásticas, Arte Dramático, Música, Licenciatura en Música y Danza.

Así lo destacó el gobernador Eduardo Verano, a quien, incluso, se le vio tocando instrumentos en medio de la efusiva inauguración.

“Imagínese, es una felicidad total porque le va a dar una dimensión muy grande a este claustro que tanto merece la ciudad de Barranquilla para que fortalezcamos nuestra cultura, nuestra cultura caribe, nuestra cultura atlanticense, nuestra cultura de Barranquilla, en fin. Muchas cosas que se pueden hacer aquí”, dijo Verano.

En el lugar también se hizo presente la ministra de Cultura, Yannai Kadamani, quien destacó que Bellas Artes ofrece “uno de los espacios más dignos para la educación artística y cultural en todo el país”.

“Sin temor a equivocarme, que recorrido casi el 80% del país puedo decir que este espacio es de los mejores para la formación artística y cultural de los jóvenes”, expresó la ministra.