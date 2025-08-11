Murió en Barranquilla Édgar García Ochoa 'Flash', uno de los impulsores de Shakira

Edgar García Ochoa, más conocido como 'Flash', nació en Sincelejo, creció en Cartagena y murió en Barranquilla este lunes 11 de agosto, luego de enfrentar problemas gástricos que le habría requerido una hospitalización de urgencias el pasado sábado.

Su fallecimiento se dio en un centro médico de la capital del Atlántico, donde fue sometido este fin de semana a varios exámenes, entre estos, una gastroscopia, no obstante, al parecer, tenía un avanzado deterioro en vías digestivas.

'Flash', como era conocido en el mundo artístico, se desempeñó desde joven como periodista en el Diario de la Costa de Cartagena en los años 60 y 70.

Su trabajo lo hizo merecedor de fama entre los artistas de la época por su calidad y su sencillez, incluso se llegó a convertir en un periodista cercano a celebridades como Julio Iglesias, Gabriel García Márquez, Cantinflas, entre otros, por lo que posteriormente llegó a Barranquilla a trabajar como columnista en El Heraldo.

Su trabajo en esta ciudad le permitió conocer en la década de los 80' a Shakira Isabel Mebarak, cuando era una niña que recorría las emisoras en búsqueda de apoyo. Fue así empezó a apoyarla para participar en presentaciones locales y regionales, llevándola a los que se convertirían en los primeros pasos artísticos de una de las artistas más influyentes del país y Latinoamérica.

De su familia se conoce que estuvo casado durante 19 años con Lourdes Marino, quien falleció en 2014 tras padecer cáncer. Desde entonces vivía solo en una casa en el barrio Recreo, donde pasó sus últimos días.

Recientemente, había publicado su libro "Antes que se me olvide", en el que evocaba varias memorias junto a destacados artistas latinoamericanos de finales del siglo XX.