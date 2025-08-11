Nueva víctima mortal por incendio en conjunto de Barranquilla: van cinco fallecidos

La mañana de este lunes se produjo un nuevo fallecimiento como consecuencia del incendio que se registró el pasado 20 de julio en el conjunto residencial Flores del Recreo en Barranquilla, donde cerca de 70 personas se vieron afectadas físicamente por las llamas y el humo.

La quinta víctima mortal de esta emergencia es Lina María Zuluaga Henao, de 45 años, quien murió en la clínica San Martín luego de luchar por su vida durante 22 días, al ser alcanzada por las llamas aquella madrugada del incendio.

Hace dos semanas también se produjo la muerte de la psicoorientadora Kira Molina Romero, quien trabajaba en la Institución Educativa Distrital Meira Del Mar y sufrió quemaduras en el 60% de su cuerpo. Ella batalló más de una semana, hasta que el martes 29 de julio falleció en una clínica del norte de Barranquilla por la gravedad de sus heridas.

La Secretaría de Salud informó que hasta el momento tres pacientes aún siguen internados en diferentes clínicas: dos en UCI y uno en hospitalización. Estos “se encuentran estables y siguen en observación médica”, indicó la dependencia, que viene haciendo el seguimiento permanente a cada uno de estos pacientes.

Vale mencionar que los apartamentos del conjunto fueron desalojados teniendo en cuenta la falta de servicios públicos y la afectación que causó el incendio. A algunos residentes les pidieron mudarse por tres meses, otros deberán esperar entre seis y ocho meses para regresar a sus hogares, debido a los daños sufridos.