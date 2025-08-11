Controlan incendios en sede de Alcaldía de Barrancabermeja y colegio en Bucaramanga

El Cuerpo de Bomberos de Barrancabermeja logró controlar un incendio que afectó las instalaciones donde se encuentran los archivos de la Alcaldía municipal. La emergencia, que generó preocupación por la posible pérdida de documentación oficial, fue atendida de manera oportuna por las unidades de socorro, evitando que las llamas se propagaran a otras áreas del edificio.

El CTI de la Fiscalía General de la Nación asumió la investigación para establecer las causas que originaron el siniestro y determinar si hubo factores accidentales o intencionales. Las autoridades también realizarán un inventario para evaluar el impacto sobre los documentos y registros que se encontraban en el lugar.

En un hecho independiente, en Bucaramanga se registró un incendio que afectó las instalaciones del colegio Santa Teresita, en el barrio Los Pinos. Los bomberos atendieron la emergencia y lograron extinguir el fuego antes de que se extendiera a toda la infraestructura, aunque se reportan daños materiales. Por fortuna, no se registraron personas lesionadas.

Bomberos de Barrancabermeja controló incendio que afectó la sede de los archivos de la Alcaldía. El CTI de la Fiscalía asumió la investigación para determinar las causas que provocaron la emergencia #MañanasBlu pic.twitter.com/TwVLCjpI8d — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 11, 2025

"Llegamos con dos maquinas y atendimos la emergencia que se presentó en un cuarto continuo a la rectoría de la institución. Hay daños que serán evaluados", dijo Diego Rodríguez, director de Bomberos de Bucaramanga.

En Barrancabermeja durante el fin de semana se registró otra emergencia que provocó daños en cuatro viviendas de una asentamiento humanos. "Hay pérdidas materiales, pero no se registró ninguna persona herida", señalaron las autoridades del Puerto Petrolero.

Cuatro familias perdieron todo en voraz incendio en la comuna 3 de Barrancabermeja #VocesySonidos https://t.co/uxjkENLwP3 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 9, 2025

Las autoridades locales reiteraron el llamado a la prevención y a reforzar las medidas de seguridad en edificaciones públicas y privadas, con el fin de evitar emergencias de este tipo, la mayoría provocadas por fallas eléctricas.