Cuatro familias perdieron todo en voraz incendio en la comuna 3 de Barrancabermeja

En la madrugada de este sábado, 9 de agosto, un incendio consumió por completo cuatro viviendas de madera en el asentamiento humano Yuma, comuna 3 de Barrancabermeja, Santander.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios atendió la emergencia con dos máquinas extintoras y 11 unidades, logrando controlar y extinguir las llamas, sin embargo, los fuertes vientos registrados hacia las 2:00 a. m. favorecieron la rápida propagación del fuego y dificultaron las labores iniciales.

Avelina Rodríguez, residente del sector, contó lo sucedido. “Nos despertamos por los ruidos y el fuerte olor a humo, nos preocupamos por los vecinos que tienen tres niños; cuando miramos, otra casa también se estaba quemando, corrimos a auxiliar a las familias de la señora Celina y, con baldes, tratamos de ayudar hasta que llegaron los bomberos”, relató.

Los habitantes señalan que, antes del incendio, percibieron un fuerte olor a gasolina, lo que hace pensar que pudo haber sido provocado, sin embargo, las autoridades del puerto petrolero aún no se han pronunciado al respecto.

Aunque no se reportaron personas lesionadas, las pérdidas materiales fueron considerables, además, la comunidad denuncia que, días antes, habían recibido amenazas para desalojar el terreno, hechos que ya habrían sido informados a las autoridades competentes. Las causas de la conflagración permanecen bajo investigación.

