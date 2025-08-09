Publicidad

Santanderes / Autoridades en alerta máxima por emergencias causadas por las lluvias en Santander

Autoridades en alerta máxima por emergencias causadas por las lluvias en Santander

Una creciente súbita de la quebrada Aranzoque arrastró a una persona, cuyo cuerpo fue hallado en horas de la mañana. Los ríos Frío y de Oro también registraron un aumento considerable en su caudal.

Cuerpo de Bomberos de Floridablanca. Búsqueda de hombre arrasado por una creciente JPG
Imágenes del Cuerpo de Bomberos. Búsqueda de hombre arrasado por una creciente
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 09, 2025 09:53 a. m.

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas en Santander provocaron diversas emergencias que mantienen en alerta a las autoridades.

En Piedecuesta, parte de la fachada de una vivienda en el barrio San Rafael se desprendió, generando preocupación entre los residentes. Además, la quebrada La Españolita se desbordó, mientras que los ríos de Oro y Frío aumentaron considerablemente sus caudales, lo que ha motivado vigilancia permanente para prevenir incidentes mayores.

En Floridablanca, el comandante del Cuerpo de Bomberos, Clemente Jaimes, confirmó que un rebosamiento de un pozo séptico afectó el sector Cuarta Etapa de Bucaramanga.

Asimismo, “sobre las 10:00 de la noche nos reportaron que una persona había caído hacia la quebrada Aranzoque, a pocos metros de un asentamiento, se hizo el desplazamiento, era una persona que estaba pasando por un puente; se inició la búsqueda con sistema de iluminación, se pudo localizar el cuerpo, se dio aviso a las autoridades, para el levantamiento del cuerpo”, explicó Jaimes.

La vía La Hormiga, en el sector Bosconia, también sufrió inundaciones, afectando la movilidad.

En el corredor vial que comunica San Gil con Bucaramanga, varios conductores de carga pesada tuvieron que detener su tránsito durante horas debido a la caída de rocas sobre la carretera.

Los organismos de socorro se mantienen en máxima alerta ante la posibilidad de nuevas emergencias en distintos municipios. El Ideam advirtió que las lluvias continuarán en la región y podrían intensificarse en los próximos días.

