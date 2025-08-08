Deuda de Air-e por más de $900 mil millones con generadoras térmicas alerta al sector

El sector de generación térmica del país está lanzando un S.O.S por las complicaciones que podrían darse en su operación ante la alta deuda que la empresa Air-e sostiene con estas, siendo que dichas compañías dependen de un alto flujo de caja para garantizar la compra de gas licuado, el cual es importado.

Según conoció Blu Radio, a agosto la deuda solo con los térmicos alcanza los $900.000 millones, lo que puede golpear la capacidad de garantizar compras en un futuro.

Según explica Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, todas las compañías térmicas están haciendo un esfuerzo por continuar abasteciéndose, sin embargo, hay incertidumbre frente a lo que pueda pasar en próximas semanas.

Por esto hay alta expectativa frente a lo que se pueda acordar durante una reunión que se desarrollará este viernes en la Gobernación del Atlántico, en la que participará el ministro de Minas, el gobernador Eduardo Verano y el agente interventor de Air-e.

De esta reunión esperan que se logre un plan de pagos que permita darle un aire a la operación de estas empresas, pues pese a que el pasado mes de julio la empresa Air-e hizo un abono de un 12% al total de la deuda, esto no habría sido suficiente para los gastos que se tienen.

Es importante tener en cuenta que las generadoras térmicas ubicadas en la región Caribe responden por un 65% de la capacidad de producción nacional, por lo que una eventual reducción en su operación no solo golpearía a esta región del norte de Colombia, sino a todo el país.

