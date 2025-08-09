Dos policías heridos tras enfrentamientos armados con el Clan del Golfo en Magdalena

Tres personas resultaron heridas en las últimas horas, entre esas dos uniformados de la Policía Nacional, dado un enfrentamiento de estos contra presuntos integrantes del Clan del Golfo en el corregimiento de Apure, jurisdicción de Plato Magdalena, momentos antes del anuncio del presidente Gustavo Petro acerca de los diálogos de paz que se adelantan con esta estructura desde el exterior.

Desde las autoridades se informó que fue una acción coordinada contra la subestructura Sergio Antonio Carrascal Gómez del Clan del Golfo entre el Gaula Policial y Militar, el Goes Magdalena y la Seccional de Inteligencia, en el marco de la Operación Agamenón y la estrategia HE2, en la que se permitió la incautación de un arma de fuego, elementos de comunicación y una motocicleta, así como la identificación de rutas de escape utilizadas por otros integrantes del grupo delincuencial

El coronel Javier Alberto Duarte, comandante del departamento de la Policía Magdalena, confirmó que los agentes se encuentran fuera de peligro, mientras que el capturado es conocido como alias 'El Gordo' o 'Albeiro Contreras', presunto extorsionista en varios municipios magdalenenses.

“Gracias al despliegue de nuestras capacidades institucionales en el territorio y a información privilegiada de inteligencia, se logró la captura de uno de los presuntos delincuentes, identificado como alias 'El Gordó' o 'Albeiro Contreras', de 24 años, a quien en su poder se halló una pistola calibre 45, un radio de comunicaciones, un teléfono celular y una motocicleta”, se puede leer en un comunicado.

“Las investigaciones indican que este sujeto se dedicaba al cobro de extorsiones en los municipios de Chibolo, Zapayán y Pedraza. Durante el procedimiento, uno de los victimarios resultó lesionado y dos más huyeron del lugar en motocicletas hacia el sector rural del centro del departamento”, agrega.

Las heridas de los uniformados se derivaron de los fragmentos metálicos ocasionados por proyectiles de armas de fuego de largo alcance, mientras tanto las autoridades ofrecen una recompensa de hasta cinco millones de pesos para aquellos que brinden información del paradero de los responsables.

“La Policía Nacional invita a la comunidad a denunciar cualquier información que permita la ubicación de estos delincuentes que atemorizan a nuestros ciudadanos. Se ofrece una recompensa de hasta cinco millones de pesos por datos que conduzcan a su captura. Con el apoyo ciudadano y la acción articulada de nuestras autoridades, podremos desarticular estas estructuras criminales que afectan la seguridad y la tranquilidad en el Magdalena", manifestó el coronel Duarte Reyes.

“Seguiremos trabajando de la mano con la comunidad y las autoridades para garantizar la convivencia y la protección de todos los magdalenenses ”, aseguró.