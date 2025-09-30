Emergencia por desabastecimiento de agua en Sincelejo; comunidad bloquea calles en protesta

Sincelejo, capital de Sucre, atraviesa una seria emergencia por el desabastecimiento de agua potable que ha dejado a amplios sectores sin el servicio durante periodos de hasta 25 días. La situación ha desatado protestas ciudadanas y bloqueos en las calles, en medio de la desesperación de cientos de familias que están clamando por por el restablecimiento del suministro del líquido vital.

Incluso, ante la carencia del servicio, ciudadanos han tenido que recolectar agua lluvia para poder suplir sus necesidades, pues aunque desde la Gobernación de Sucre enviaron los tres carrotanques con que cuenta la Unidad de Gestión del Riesgo y Desastre, estos no han sido suficientes.

Paola Tous, secretaria de Gestión del Riesgo del departamento, confirmó a Blu Radio que estuvieron trabajando hasta las 2 de la madrugada de este martes para llevar agua a varios sectores, sin embargo, apenas logran distribuir entre 300 y 1.000 litros en edificios o conjuntos residenciales, lo que es una mínima cantidad frente a la magnitud de la emergencia.

“Hemos estado hasta las 2 y algo de la mañana abasteciendo a las personas que en su desespero terminaron haciendo protestas y generando caos en la ciudad, pero, bueno, fue la única forma en la que pudieron ellos hacerse visibles y que les llegara este preciado líquido hasta sus hogares. La necesidad es impresionante, con los tres carrotanques que tenemos no han dado abasto. Hemos tenido los carrotanques que van, vienen, van, vienen y dándole a la gente 300, 500 litros y hasta 1.000 litros en sitios como edificios y casa múltiples”, detalló Tous.



Desde la Secretaría del Interior lograron mediar para levantar tres bloqueos que se mantuvieron hasta esta madrugada en la capital sucreña; sin embargo, las autoridades no descartan que se repitan nuevas manifestaciones mientras persista la falta de agua, por cuenta de un grave daño en el acueducto.