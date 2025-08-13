Empresa de acueducto Triple A hará censo de sus usuarios en Barranquilla y Soledad

Recoger datos actualizados y precisos sobre el número y tipo de conexiones, caracterizar los usos del servicio (residencial, comercial o institucional) y conocer el estado actual de las redes hace parte de los aspectos fundamentales que busca establecer la empresa de acueducto Triple A a través de un censo que estará llevando a cabo este mes, en sectores priorizados de Barranquilla y Soledad.

La compañía aseguró que desea “conocer a fondo cómo y dónde se usa el servicio facilitará la detección de irregularidades, la formalización de conexiones y la reducción de pérdidas de agua, en beneficio de todos”.

Asimismo, explica que “el censo representa una oportunidad para seguir mejorando la calidad del servicio, optimizar los tiempos de respuesta ante posibles afectaciones, incluso, facilitar trámites relacionados con el servicio. Además, garantiza una facturación ajustada al consumo real, al contar con datos verificados directamente en campo”.

La Triple A aclara que este censo no tiene ningún costo para los usuarios y que el personal encargado de realizarlo “estará debidamente identificado con carnet, uniforme y contará con las herramientas necesarias para diligenciar los formularios, ya sea de forma digital o física, según las condiciones del entorno”.

El censo se realizará de manera presencial, casa a casa, en los siguientes barrios de Barranquilla: Villa San Carlos, Manga, Los Rosales, Pasadena, Santa María y San Roque. También en los siguientes sectores de Soledad: Los Ángeles, Los Laureles II, Primero de Mayo, Las Margaritas, Vista Hermosa, Villa María Selene, Don Bosco, Salamanca y El Tucán.