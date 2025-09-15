En medio de una riña un hombre le quitó la vida a su hermano en Barranquilla

En tragedia terminó convertida una reunión familiar, luego de que un hombre le quitara la vida a uno de sus hermanos. El caso ocurrió en el barrio Villa San Carlos, sur de Barranquilla, en la calle 99 con la carrera 1 sur la madrugada del domingo.

El hecho que mantiene consternados a los habitantes del sector, de acuerdo con testigos, ocurrió a las 2:10 de la madrugada. Aunque se desconoce el motivo que detonó la violenta pelea, testigos contaron a la Policía que uno de los hermanos de Rolando Vizcaíno Mendoza, de 27 años, sacó un arma de fuego que tenían en la pretina de su pantalón y le disparó en dos oportunidades.

Gravemente herido Rolando fue llevado al P.A.S.O San Ignacio donde médicos los estabilizaron, sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, nueve horas después se produjo su deceso en el mismo centro asistencial.

El fratricida es conocido con el alias de ‘Fernandito’. El hombre tras haberle disparado a su hermano, huyó del barrio y a esta hora es buscado por las autoridades para que responda por lo ocurrido.



Otro caso de intolerancia

De múltiples golpes en la cabeza fue asesinado la noche anterior un hombre de 35 años identificado como Jairo Alberto Pérez Mosquera. La víctima se encontraba en el barrio Villas de San Pablo departiendo con varios amigos, cuando se registró una discusión con un hombre mayor.

El caso se salió de control cuando un sobrino del adulto mayor intervino y lo tiraron al suelo dándole golpes en la cabeza hasta quitarle la vida. Aunque habitantes del sector lo traslado a un centro asistencial, médicos confirmaron que ingresó sin signos vitales.