En Santa Marta se registran entre 2 y 3 bloqueos de vías al día por falta de agua y energía

Desesperados se encuentran los habitantes de Santa Marta ante la falta de agua. Hay hogares que completan hasta 40 días sin recibir por el acueducto el agua en sus casas, lo que ha generado que las comunidades se tomen las vías de hecho y decidan bloqueas las calles para exigir una solución.

En lo que va de abril se han registrado por lo menos 50 bloqueos de vías por parte de las comunidades que buscan esta alternativa como la forma para ser escuchados ante la falta de agua y energía que a diario se registran en diferentes sectores de la capital del Magdalena

De acuerdo Luis Miguel Moisés, vocero de la veeduría del agua, el operador del acueducto Essmar no ha sabido manejar la problemática y no creó un plan de contingencia con especificaciones técnicas.

“La Essmar no construyó un plan de acción de acuerdo a las necesidades que ha generado los efectos del fenómeno de El Niño en la ciudad, por lo que no se está garantizando el mínimo vital del preciado líquido en diferentes sectores de la ciudad. Además, existe el recurso destinado para la rehabilitación de unos pozos profundos, pero no se han ejecutado, con seguridad esto hubiese sido de gran ayuda en momentos como los que hoy atraviesa la ciudad”, afirmó Moisés.

Hasta el momento, tanto la Alcaldía Distrital como la Essmar aseguran que el único plan de contingencia es el abastecimiento de carrotanques, sin embargo, estos no han sido suficiente para suplir la necesidad de los hogares en Santa Marta.



Entra tanto las comunidades, sin importar el estrato social, siguen padeciendo por la falta del preciado líquido. A diario se presentan entre 2 y tres bloqueos de vías en diferentes sectores de Santa Marta, lo que afecta la movilidad en la ciudad y es la única alternativa que tiene la gente para ser escuchadas ante la falta de agua o energía.