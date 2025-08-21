Esta fue la tremenda sorpresa de Silvestre Dangond a sus fans en Barranquilla

A falta de un mes de que se lleve a cabo su concierto en Barranquilla, Silvestre Dangond comenzó la fiesta de su gira de 'Último Baile' en las calles del Atlántico con su propia zona en el Malecón del Caimán del Río, allí, el guajiro abrió un espacio a su carrera profesional con un stand dedicado a él 100 %: 'Las Locuras de Silvestre'.

"Conscientes de la fuerza y el gran movimiento silvestrista que palpita en Barranquilla, tanto propios como turistas tendrán el privilegio de vivir de cerca una experiencia única, recorriendo cada una de las zonas de la Casa. Por ello, el lugar elegido como escenario es el emblemático Malecón del Río, un punto que simboliza la identidad, la alegría y el espíritu caribeño que tanto conecta con la esencia de Silvestre Dangond", indicaron desde el equipo del artista.

En esta zona, pintada con los colores del 'silvestrismo', Dangond contó de cerca a sus fans su historia con fotos inéditas y parte del museo en donde conocieron más de su camino al estrellato para volverse en un referente del vallenato.

"Cada rincón está diseñado para que los visitantes se sientan parte de la historia del icónico artista, vivan momentos memorables y se conecten con la grandeza de su música. Una zona clave es la que rinde homenaje", añadieron.

Espacio de Silvestre Dangond en Barranquilla // Foto: suministradas

Fechas del tour de Silvestre Dangond en Colombia

Bogotá: 29 y 30 de agosto - Estadio El Campín. (Estamos completos)

Bucaramanga: 13 de septiembre - Estadio Américo Montanini -

Barranquilla: 20 de septiembre: Estadio Romelio Martínez (Estamos Completos)

Medellín: 4 de octubre

Cartagena: 11 de octubre

Cúcuta: 18 de octubre

Cali: (próximamente anuncio)

Ibagué: 1 de noviembre

Pereira: 22 de noviembre

Villavicencio: 6 de diciembre

Riohacha: 20 de diciembre

Santa Marta : 3 de enero de 2026

Sincelejo: 17 de enero de 2026