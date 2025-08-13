Esto decía falso panfleto contra colegio en Atlántico que se inventó estudiante para evadir examen

Luego de conocerse el caso de una falsa amenaza contra un colegio en el municipio de Galapa, en Atlántico, donde supuestamente Los Pepes, una de las organizaciones criminales más peligrosas de la región Caribe, intimidaban con generar ataques contra los estudiantes de la misma, este miércoles se publicó el supuesto panfleto hecho por uno de los estudiantes de la Institución Educativa Técnica Inetvol para evadir unos exámenes.

La preocupante amenaza que circula en redes sociales y servicios de mensajería advertía sobre posibles hechos de violencia durante esta semana, recomendando la ausencia de estudiantes y profesores como medida de precaución.

“Les informamos a los rectores de la institución educativa técnica INETVOL que en esta semana no somos responsables de lo sucedido con los estudiantes de la institución. No queremos a ningún estudiante ni profesores en la institución en esta semana de limpieza. Att: Los Pepes”, decia el falso panfleto que atemorizó a toda la comunidad educativa.

Falso panfleto. Suministrada.

Hay que recordar que, por esta falsa amenaza, se lograron activar las alarmas en la institución y movilizar a varios policías para que vigilaran las entradas de la institución educativa, desde tempranas horas de la mañana.

Comunicado del colegio. Suministrada.