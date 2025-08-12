Deuda de $2.000 millones amenaza atención médica en San Vicente de Chucurí en Santander

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, hizo un llamado urgente al Ministerio de Salud para que gire los pagos pendientes por los servicios médicos prestados por el Hospital de San Vicente de Chucurí. Según el gobernador, la situación financiera de la institución es crítica y podría derivar en el cierre del servicio de urgencias en septiembre.

“Es insostenible, antes giraban $400 millones para cuentas por $600 millones, ahora solo envían $200 millones”, señaló el mandatario.

Díaz explicó que el hospital, que factura cerca de 700 millones de pesos mensuales, recibe apenas 420 millones y ahora solo le están girando 290 millones, acumulando una deuda de 2.000 millones de pesos.

“Nos vamos a ver en la obligación de cerrar la consulta externa, porque no tenemos con qué pagar a los médicos. Tendríamos que quedarnos únicamente con urgencias y la ambulancia, el hospital es pequeño y no podemos ser irresponsables generando un hueco más grande”, advirtió.

El Hospital de San Vicente de Chucurí atiende a más de 18.000 habitantes de la provincia de Yariguíes, lo que dejaría a estos habitantes sin atención, por eso, el gobernador insistió en la necesidad de que el Ministerio de Salud intervenga de manera inmediata.

“Sé que el ministro no está de acuerdo con que las EPS no paguen, pero necesitamos su gestión para evitar el colapso del servicio”, concluyó.

Publicidad

Afirmó que, desde la Gobernación de Santander, se adelantarán todas las acciones necesarias para ayudar a mediar la situación, pero recalcó que la intervención del Gobierno Nacional es indispensable para evitar el colapso del hospital.