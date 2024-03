Exnovia de Rubén Lanao asegura que el acordeonero tenía comportamientos posesivos

Fuera del país y en busca de esa intimidad que un día le violentaron vive la exnovia de Rubén Lanao hace varios meses, a raíz del escándalo en el que se vio envuelta cuando salieron a la luz pública unos 10 videos con contenido sexual que ella y el reconocido acordeonero de Silvestre Dangond grabaron durante sus cuatro años de noviazgo.

La chica de 21 años cuenta que dejó de ir a la universidad, suspendió el cuarto semestre que cursaba en Administración y Economía y se encerró en una crisis nerviosa, porque traicionaron su confianza y, de un momento a otro, los videos íntimos con su primer novio empezaron a invadir las redes sociales y hasta las páginas de pornografía.

"Cada vez que yo salía con una persona, los videos se divulgaban más y más hasta el punto que llegaron a difundirlos masivamente en redes y páginas para adultos, y fue entonces cuando yo quise tomar acciones, porque antes no había querido hacerlo por miedo", manifestó la joven en diálogo con BLU Radio.

La joven dice que el responsable de difundir estos videos es Lanao y por eso interpuso una acción de tutela contra él, convencida de que todo esto es parte de una “pornovenganza” que el músico inició porque la relación acabó; un noviazgo en el que, por cierto, ella afirma haber sido víctima de comportamientos posesivos en los que su pareja le controlaba hasta la manera de vestir y casi le prohibía acercarse a hombres.

"Es una pornovenganza, porque es como diciéndome: si no estás conmigo, entonces no estás con nadie. Yo creo que parte de ahí, de ese pensamiento", dijo.

"Hubo un tipo de comportamientos en la relación que quizás en algún punto normalicé, y es este tipo de comentarios como: 'no te pongas eso porque está muy corto', 'no te pongas esa blusa que está transparente', 'no puedes salir con hombres'... son un tipo de comportamientos posesivos", contó.

"No puedo bajar lo que no he subido": Lanao

En respuesta a la tutela, un juez le ordenó a Lanao que cese la divulgación de estos videos, elimine todo contenido sexual donde aparezca su exnovia y baje las imágenes de las redes y páginas donde fueron publicadas, pero el joven músico negó ser el responsable de la difusión y, por lo tanto, afirmó que no tiene cómo frenar la visualización de los mismos.

A través de un video en sus redes sociales, Lanao dijo que decidió romper “el silencio que la vergüenza y el pudor” le habían hecho mantener, porque siente “miedo, angustia e inseguridad”.

"Entiendo que hay una tutela que me pide que baje los videos y qué más quisiera yo, pero le estoy contestando un juez, con el respeto que la justicia merece, que no puedo bajar lo que no he subido ni consentido, se me hace imposible, si no ha salido de mis manos", manifestó el músico.

Aunque insistió en que fueron “personas inescrupulosas” las que decidieron exponerlo públicamente a él y a su exnovia “de esta forma tan degradante”, el acordeonero pidió disculpas a su familia, amigos, seguidores y seguidoras. “En verdad lo siento mucho”, dijo.

Ante este pronunciamiento, la joven y su abogado manifestaron que esta respuesta de Lanao “es el colmo de la infamia por la falta de carácter para asumir una conducta tan grave”. La defensa de la mujer no descarta emprender nuevas acciones judiciales frente a este caso.

Por lo pronto, mientras se esclarece todo esto, la empresa productora de Silvestre Dangond anunció que Lanao fue separado de la agrupación del reconocido artista vallenato.