Extienden prórroga de suspensión en cobro para categorías I y II en peaje Papiros

Con el ánimo de que logren adelantarse los estudios pertinentes para tomar una decisión definitiva en torno al polémico peaje Papiros , el Ministerio de Transporte anunció este jueves que habrá una nueva prórroga frente a la suspensión del cobro para categorías I y II, esta vez, hasta el próximo 15 de abril de 2024.

Los estudios, que estarán a cargo de la concesión Ruta Costera, tomarían como base las propuestas económicas que ha presentado la comunidad de Puerto Colombia , Atlántico, teniendo en cuenta los análisis en materia de accidentalidad que han destacado en sus argumentos, a lo que se suma el golpe económico a los bolsillos de los porteños.

El secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque, manifestó que este estudio arrojará qué cambios deben presentarse en la infraestructura, mismo que estará acompañado hasta por la Sociedad de Ingenieros del Atlántico.

"Esto, con el fin de que el concesionario contrate un estudio durante esos mismos 60 días que evalúe la implementación técnica del peaje, incluida su bascula. Es decir, ese estudio arrojará qué cambios se deben hacer sobre la infraestructura", explicó.

Sin embargo, quienes no parecen muy contentos son los miembros del Comité ‘No Más Peaje Papiros’, quienes no saben si considerar esta nueva prórroga como un alivio o como un plazo de agonía más, dado que llevan más de un año con el desarrollo de mesas técnicas en las que no se ha logrado definir el futuro de la polémica caseta de recaudo.

Así lo manifestó Steven Pérez, uno de los voceros de este colectivo.

"Llevamos muchísimo tiempo recibiendo vueltas argumentales con las cuales ellos justifican por qué no hay respuestas. Esperemos que el próximo 15 de abril nosotros tengamos el definitivo sí al no cobro para las categorías I y II en esta caseta de control que perjudica tanto a toda una población".