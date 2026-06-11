Firman resolución que crea la Policía Metropolitana de Soledad y Malambo

El director General de la Policía, general William Oswaldo Rincón, firmó la resolución 01568 con la que nace oficialmente la Policía Metropolitana de Soledad y Malambo (MESYM), en respuesta al crecimiento de la criminalidad que azota estos municipios.

De acuerdo con el ministro del Interior, Armando Benedetti, con el nuevo cuerpo policial será aumentado el pie de fuerza disponible en esa jurisdicción con 2.600 uniformados, equipos de inteligencia e investigación criminal.

La nueva Metropolitana contará con siete estaciones de Policía, una subestación y seis Comandos de Atención Inmediata (CAI) para combatir fenómenos como el homicidio, el sicariato, la extorsión, el hurto y otras manifestaciones de criminalidad.

Agregó el ministro que la nueva Metropolitana permitirá optimizar la prestación del servicio de Policía para una población cercana al millón de habitantes, fortaleciendo las acciones de prevención, vigilancia y control, así como la articulación entre las autoridades locales y la Fuerza Pública.



Al respecto, la alcaldesa de Soledad, Alcira Sandoval Ibáñez, hizo un llamado al gobernador Eduardo Verano para que les “regrese” los aportes recaudados con la tasa de seguridad, a fin de manejar sus propios recursos, que al año son unos 12.000 millones de pesos y hacer las inversiones en seguridad que requieren.

“Siendo coherente con esta gestión que hoy se ve materializada con la creación de la Policía Metropolitana de Soledad y Malambo, hago un llamado al señor gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, para que haga las gestiones administrativas que correspondan, y que los recursos de la tasa de seguridad y convivencia ciudadana que pagamos todos los soledeños y que usted pignoró sin nuestra autorización, regresen a Soledad en su totalidad, y de manera real y efectiva haga parte de los recursos operativos de la MESYM”, reclamó la alcaldesa Sandoval.

Con respecto a esta solicitud, el gobernador Eduardo Verano indicó que “las cosas” seguirán como hasta este momento, es decir, los recursos seguirán siendo manejados por el Distrito de Barranquilla.