Fiscalía rechaza varias pruebas solicitadas por Nicolás Petro: hasta declaraciones de Day

La Fiscalía continuó interviniendo este jueves en la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. En esta diligencia, el ente dejó claro que rechaza "muchísimas de las solicitudes probatorias de la defensa" por no mostrar dichos elementos de prueba "en la etapa o plazo correspondiente", o "por no trasladarlo" al acusador como debe hacerse en el proceso.

La fiscal del caso, Lucy Laborde, también insistió al juez que "rechace toda prueba que no haya sido especificada o que carezca de certeza para llevar a juicio", como por ejemplo la solicitud que hizo la defensa para usar una declaración jurada de Day Vásquez. Dice la fiscal que no recibió este elemento por parte del abogado de Petro o por lo menos este defensor no precisó de qué declaración se trata.

La Fiscalía también pidió que se inadmita como prueba de la defensa las declaraciones de Laura Ojeda, actual pareja de Nicolás Petro, sobre el principio de oportunidad de Day Vásquez.

La fiscal dice que la defensa no fue clara en exponer esta prueba, pues daba por hecho que el ente acusador tiene estas declaraciones, siendo que la Fiscalía cuenta con “2.400.000 evidencias recaudadas” y necesita más detalles para saber a cuál testimonio se refiere el abogado de Petro.

La Fiscalía pide no tener en cuenta la solicitud que hizo la defensa para que acepte como prueba una declaración jurada de Day Vásquez, porque afirma que este elemento no fue allegado a la fiscal o, por lo menos, no precisa de qué declaración se trata.

En esa misma vía, la fiscal rechazó que la defensa quiera usar el juicio para tumbar el principio de oportunidad que firmó Day Vásquez, siendo que este “no es el escenario” para ello. Dice la fiscal Laborde que hay “inexactitud” y falta de veracidad "en la narrativa de la defensa cuando manifiesta que Laura es víctima en el principio de oportunidad de Vásquez", pues Ojeda es reconocida como víctima "en otro proceso diferente".

Agrega el acusador que si se pretenden usar declaraciones de Laura Ojeda, el camino sería citarla para que entregue su testimonio.

Más declaraciones rechazadas

La Fiscalía, a su vez, pidió no avalar como prueba las supuestas declaraciones que rindió la señora Blanca Gutiérrez bajo gravedad de juramento y que estarían relacionadas con la compraventa de un vehículo Mercedes Benz. Afirma la fiscal que la defensa nunca le trasladó esta prueba y que entre el material que recibió el ente acusador “no existe ningún testimonio de Blanca Gutiérrez”.

La Fiscalía también pide que, "por impertinente", se desautorice como prueba de la defensa la entrevista que concedió a un medio de comunicación el investigador Víctor Forero Cortés después de que este salió de la Fiscalía y en la que supuestamente asegura que su salida de la entidad se debió a una persecución política en su contra por liderar la investigación al hijo mayor del presidente.

Laborde dice que no le dieron traslado de esta entrevista y que no la conoce; sin embargo, aclara que la Fiscalía sí espera que Forero sea llamado como testigo del ente acusador, ya que él precisamente fue quien lideró al grupo de tareas que adelantó la investigación.

La Fiscalía fue insistente en que la defensa, por orden del juez, debía trasladar a la Fiscalía y a la procuraduría todo su material probatorio a más tardar el 23 de abril de 2025, pero según la fiscal Laborde el abogado no lo hizo, sino hasta el pasado 20 de mayo en horas de la noche.