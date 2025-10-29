Fuertes lluvias causan inundaciones en municipios del Cesar; campesinos han perdido sus cosechas

Cinco municipios del departamento del Cesar están afectados por las intensas lluvias. Entre las poblaciones afectadas está el municipio de La Gloria.

En la vereda caño Alonso, del municipio de Gloria, en el departamento del Cesar, campesinos están bajo el agua y han perdido sus cosechas luego de las intensas lluvias de los últimos días.

En esta población la comunidad está haciendo un llamado a su alcalde y a la gobernadora Elvia Milena Sanjuán para que los ayude con la construcción de un muro de contención que evite que cada vez que llegue el invierno terminen inundados, así lo expresó uno de los campesinos de la zona.

"El señor alcalde, los señores funcionarios de planeación municipal tienen en sus manos un documento y unos estudios para solucionar la problemática del dique de contención en nuestra vereda. Hoy nuestra vereda les hace un llamado para que se pongan la mano en el corazón y miren con otros ojos nuestra comunidad. No la miren como revanchismo político", expresó uno de los afectados.



De acuerdo con la secretaría de gestión del riesgo y desastre de Cesar, en el departamento también se han presentado inundaciones en los municipios de Manaure, La Paz, la Jagua y Tamalameque. Aún no se tiene el censo de los damnificados por la lluvia.

