Fuertes lluvias dejan múltiples emergencias entre Barranquilla y Soledad

Casas destechadas, paredes colapsadas, árboles caídos sobre las vías y hasta el rescate de un vehículo son algunas de las emergencias que se registraron a lo largo de esta mañana en Barranquilla y municipios como Soledad, Atlántico , en medio del torrencial aguacero que se tomó gran parte del área metropolitana este lunes.

Siendo así, a la altura de la calle 85 con carrera 50 se dio el rescate de un vehículo particular que, con apoyo de la misma comunidad, se evitó que terminara siendo arrastrado por la intensa corriente a través de unas sogas que permitieron retenerlo.

Joander Carpio, conductor del vehículo, contó que iba a hacer un cruce pero, en cuestión de segundos, lo sorprendió el arroyo. No obstante, en medio de un acto de supervivencia abandonó el vehículo.

"Yo vengo pasando por la calle 85 entre carreras 49C y 50, el semáforo se encontraba en rojo y yo hago el pare como de costumbre. Voy a girar y cuando veo es que me alcanzó el agua muy fuerte del lado de la 85, entonces ya no pude hacer el giro. Me tocó bajarme del carro para poder salvaguardar mi vida", explicó Carpio.

Publicidad

Por su parte, en el barrio La Cordialidad, en el sur de Barranquilla, se reportaron graves emergencias por cuenta de paredes colapsadas, voladura de techos y hasta viviendas que están bajo el agua tras el desbordamiento de un caudaloso arroyo.

Inclusive, en la torre donde se encuentran ubicadas las oficinas de BLU Radio y Noticias Caracol, se registró el desplome de un techo que generó alerta entre las cientos de personas que allí laboran.

Publicidad

Así mismo, también se reportaron la caída de algunos árboles en diferentes sectores del sur de Barranquilla como en el barrio Las Malvinas, a la altura de la carrera 7E con calle 98E y, además, en el barrio Villa San Pedro Etapa II.

Otra gran número de emergencias, según lo que se ha podido establecer hasta el momento, está concentrando en el municipio de Soledad, teniendo en cuenta las múltiples viviendas destechadas en barrios como Villa Adela, Costa Hermosa y Las Margaritas.

Alexander Martínez, comandante del Cuerpo de Bomberos de Soledad, confirmó a Blu Radio que las unidades están atendiendo las emergencias a través de un recorrido que inició en horas de la mañana de este miércoles.

"Casas destechadas, árboles caídos y otras emergencias nos han reportado en Soledad. Estamos esperando que nuestras unidades lleguen para tener un balance de los daños", dijo.