Gobernación de San Andrés exige a Nueva EPS atención de sus afiliados remitidos

Inconformes están en San Andrés y Providencia con el trato que han recibido los pacientes afiliados a Nueva EPS, algunos de ellos remitidos desde el archipiélago por la complejidad de su estado de salud, según lo denunciado por la misma Gobernación.

Es por ello que fue convocada esta mesa de trabajo, dice la Gobernación bajo las directrices de la Superintendencia Nacional de Salud y en la que pedirán asegurar la atención prioritaria para los isleños, especialmente aquellos que quieren un tratamiento especializado fuera del departamento.

“La Gobernación departamental, a través de la Secretaría de Salud, manifiesta su profunda preocupación por la crisis que atraviesa la nueva EPS a nivel nacional, la cual ha afectado directamente a pacientes del archipiélago remitidos hacia el interior del país, quienes en muchos casos no han recibido atención prioritaria de acuerdo con la complejidad de su estado de salud”, se lee en un comunicado.

“Hemos impartido instrucciones precisas a la Secretaría de Salud para que adelante las gestiones pertinentes y convoque mesas de trabajo con las EPS que tienen presencia en el territorio, bajo la coordinación y directrices de la Superintendencia Nacional de Salud. El objetivo es asegurar una atención oportuna, digna y adecuada para todos los pacientes isleños, especialmente aquellos cuya condición médica requiere tratamiento especializado fuera del departamento”, añaden.

De hecho, por redes sociales se conoció una denuncia en el que pacientes afirman estarlos “devolviendo a la isla para morir”

“Hay una urgencia ahora mismo. Estamos como para decir todo en rojo. Los pacientes de la Nueva EPS estamos totalmente en la calle. ¿Por qué les digo esto? La agencia de viajes que tiene el contrato con la Nueva EPS ya notificó a todos que tenemos hasta el día quince de agosto de estar aquí en el Hotel Fontamar (Barranquilla). Hay pacientes que les están haciendo rayos, quimioterapia. Ese servicio no lo hay en San Andrés. Están violando el derecho de los pacientes. ¿Dónde vamos a ir?”, denuncia una de las afectadas en un video que se hizo viral.

“Hay pacientes que no pueden viajar en avión comercial, tienen que ir en avión ambulancia. ¿Qué va a pasar? Me da pesar desde mi corazón decir esto, pero pacientes volviendo a San Andrés, donde no hay su servicio, los están mandando a morir”, también denunció.

Pese a que aún no hay una fecha asignada para la mesa, la Gobernación anunció un seguimiento especial al tema.