Gobierno pone acelerador para instalar diálogos con bandas de Barranquilla

A paso rápido avanza la etapa previa a la mesa de diálogo que se busca instalar con las bandas criminales de Los Costeños y Los Pepes en Barranquilla, para lo que se realizó un nuevo encuentro en el que esta vez participaron consejeros de juventudes, líderes y defensores de derechos humanos, quienes estuvieron exponiendo la situación que se vive en los barrios para hacer una radiografía de este conflicto urbano.

Camilo Pineda, delegado de la Oficina del Alto Comisionado, afirmó que el propósito es despejar toda duda y fijar las bases para poder instalar cuanto antes la mesa de diálogo socio jurídico. Urge, por ejemplo, definir qué tan viables son las solicitudes que han hecho los cabecillas, como la de un eventual traslado a cárceles del Caribe.

"Eso es una cosa que se estaba hablando con Inpec y que esperamos tener pronto el panorama de posibilidades, si se puede o no se puede. Esperemos que, a comienzos del mes de noviembre, podamos tomar decisiones, sea positivo o negativo, toca tomarlas pronto, no podemos darle mucha larga a esto, porque el Gobierno está pronto a terminar", dijo.

Reconoció que, al interior de estas bandas criminales, hay subestructuras que parecen estar apartándose de este proceso, pero advirtió que, de seguir así, tendrán que vérselas con la Fuerza Pública.

"Claramente en algunos barrios de Barranquilla hay grupos que, desde mi punto de vista, son de resistencia a la paz, pero en las últimas semanas la Policía ha dado muchos positivos en cuanto a capturas. Es decir, ahí estamos en pie de lucha con la fuerza del Estado frente a quienes no quieren la paz y frente a los que no quieren dejar de delinquir", aseguró Pineda.

En noviembre, se prevén encuentros privados con las víctimas y también espacios con los comerciantes mientras avanza, a la par de estas reuniones, el trabajo con los diferentes ministerios para establecer, antes de que termine el año, la oferta institucional que se podría plantear en este territorio.