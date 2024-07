Graves emergencias por fuertes lluvias se registraron entre Barranquilla y Puerto Colombia

Más de ocho horas no consecutivas de fuertes precipitaciones, todo por cuenta del tránsito de la onda tropical #17 sobre el mar Caribe, volvieron a tocar la puerta para decenas de familias que quedaron damnificadas entre Barranquilla, Soledad y Puerto Colombia (Atlántico), en su mayoría, por las graves emergencias que dejaron las múltiples inundaciones registradas.

Uno de los sectores afectados fue La Cangrejera, ubicado en el corregimiento La Playa de Barranquilla, luego de que varias de sus calles quedaran convertidas literalmente en 'ríos' producto del represamiento de aguas lluvias y, al parecer, el desbordamiento de un jagüey que se encuentra en la zona.

Así lo relató uno de los habitantes afectados a través de un video, quien señaló que el nivel de las aguas podía llegarles hasta las rodillas.

Mira por donde me queda el agua, por las rodillas. Se está entrando el agua en todas las casas (...) mira por dónde le llega el agua al que viene allá dice el ciudadano.

Afectaciones en Puerto Colombia

Así mismo, en Puerto Colombia (Atlántico) cerca de ocho familias terminaron con el agua “hasta el cuello” tras el desbordamiento del arroyo León, lo que ocasionó que las viviendas de éstas terminaran completamente inundadas, hasta ahora, con reporte de daños materiales.

En igual situación se encontraban algunos conjuntos de Villa Campestre como 'Taraguay', 'Taboga' y 'La Herradura', todo por cuenta del colapso de un sistema hídrico en la zona que ocasionó graves inundaciones.

En Soledad, Atlántico, el techo de un hogar infantil del ICBF sufrió un colapso parcial, en medio del fuerte aguacero que se tomó gran parte de la ciudad este viernes.

Clemente Martínez, propietario del inmueble, confirmó que afortunadamente los niños no se encontraban allí debido a que los padres habían decidido no enviarlos por la lluvia, por lo que solo fue él la persona a la que le cayeron las tejas encima.

"Se me vino el techo encima, me cayó el techo encima. Yo estaba sentado ahí, cuando siento es que como que se partieron unos palos, yo corrí a ver qué es lo que era y me cayó todo eso encima, me partí toda la cabeza", dijo Martínez.

En otros sectores de Barranquilla y Malambo, Atlántico, se reportaron árboles caídos que afectaron varios vehículos estacionados, sin ninguna persona lesionada hasta el momento.