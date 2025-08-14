Hirieron a un tendero en el sur de Barranquilla: le dispararon en su propio negocio

Con las esteras abajo, completamente cerrada, amaneció este jueves la tienda San Miguel luego de que delincuentes armados llegaron hasta este negocio, ubicado en el sur de Barranquilla, y atacaron a tiros a su propietario.

La víctima, identificada como Alfredo Bueno Quiñonez, de 57 años, resultó con una herida en la parte baja del abdomen producto de los disparos que le propinaron, por lo que aún permanece en el hospital recibiendo atención médica.

Las autoridades, entretanto, buscan determinar los responsables y móviles de este ataque, del que no se descarta que esté relacionado con un nuevo caso de extorsión, como los que ya han obligado al cierre de decenas de tiendas en este barrio Chiquinquirá.

Vecinos del sector afirman que el barrio está tan “desprotegido”, que prácticamente las tiendas desaparecieron, pues la gran mayoría debió bajar sus esteras definitivamente a raíz de la presión que ejercieron las bandas criminales.

"Aquí el pan de cada día es la extorsión. No dejan 'camellar' (trabajar) a nadie. En las carreras 32 y 33 ya no hay tiendas. ¿Cómo hacemos? Que procuren las autoridades, que estamos superdesprotegidos. A nosotros no nos protege nadie", expresó un habitante del barrio.

El presidente de Undeco en Atlántico, Orlando Jiménez, rechazó este reciente ataque a bala contra el tendero Bueno y confirmó que en los últimos 24 meses alrededor del 30% de los negocios extorsionados han cerrado sus puertas definitivamente.

Publicidad

"Desde Undeco lamentamos que ocurran esta clase de situaciones, sobre todo porque son comerciantes que están ahí buscando una mejor calidad de vida, sacar adelante a su familia, generando uno, dos o tres empleos, fraccionando los productos a como el bolsillo del cliente alcance", expresó.

"Sin embargo, sabemos que las autoridades están ahí al frente llevando a cabo todas las investigaciones para que se esclarezca cuáles fueron los móviles que llevaron a perpetrar este hecho", sostuvo Jiménez.