Hombre agredió brutalmente a mujer en vía pública en Cartagena; Alcaldía lo denunciará

Hay repudio e indignación en Cartagena luego de que se conociera un video en el que aparece un hombre golpeando brutalmente a su pareja sentimental en plena vía pública del suroriente de la ciudad.

En las imágenes, que fueron difundidas en redes sociales, se observa cómo el agresor golpea en repetidas ocasiones a la mujer, incluso mientras la arrastra por el suelo, en un transitado corredor vial de la ciudad.

La escena generó una ola de rechazos y colaboración ciudadana que, de acuerdo con las autoridades, permitió identificar rápidamente a la víctima y a su agresor, quien este martes se presentó voluntariamente en el comando de la Policía Metropolitana de Cartagena.

El alcalde Dumek Turbay, quien pidió todo el peso de la ley para este hombre, anunció que la Alcaldía lo denunciará por el delito de tentativa de homicidio: “Cínico y justificando su actuar, como era de esperarse. Sintió la presión luego de que ayer publicáramos el video y nuestra Policía de Cartagena, con el apoyo de la Secretaría del Interior, trabajara en su búsqueda. Nos llegaron cientos de mensajes reportando su ubicación y solo era cuestión de tiempo encontrarlo. Será puesto a disposición de la Fiscalía. Haremos que le caiga todo el peso de la ley”, escribió el mandatario en sus redes sociales.



La Secretaría de Participación Ciudadana, a través de la Oficina de Asuntos para la Mujer, explicó además que se está brindando acompañamiento a la víctima y que se investiga si habría sido víctima de otras agresiones.

“Una vez se activó la Ruta contra las Violencias Basadas en Género (VBG), la víctima fue acompañada ayer (lunes) para interponer la denuncia ante la Fiscalía. Y, en total disposición y continuidad con dicho acompañamiento, este martes también contará con la presencia de la Oficina de Asuntos de la Mujer para ser valorada en Medicina Legal”, detallaron.