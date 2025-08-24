Hombre desempleado devolvió $30 millones y fue contratado por la Alcaldía de Montería

Carlos Elías López es el nombre de la persona que protagonizó un acto de honestidad en las últimas horas en Montería, luego de encontrarse una suma de $30'000.000 en un Homecenter y decidir entregarlos a sus dueños en las instalaciones de la Policía Metropolitana, pese a estar desempleado desde hace un par de meses.

De acuerdo a los informes de las autoridades, el dinero correspondía al producto de un CDT que había sido extraviado por sus propietarios. Por eso, gracias a la transparencia de este ciudadano, residente en el barrio 6 de Marzo, los recursos fueron restituidos tras la verificación de la documentación correspondiente.

El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, exaltó la nobleza del acto y expresó: “Este ciudadano nos demuestra que la grandeza de Montería está en su gente. No importa la situación económica, cuando se actúa con principios y valores se siembra confianza y orgullo colectivo. A él y a todos los monterianos que creen en hacer lo correcto, les damos nuestro reconocimiento y gratitud”.

El mandatario añadió: “Te felicito, crecer en valores es muy importante. Acciones como esta nos llenan de esperanza, porque una persona como tú, que tiene necesidades y afronta una situación de desempleo y aun así devuelve $30'000.000, nos demuestra que sí somos gente buena”.

“Ahora vas a trabajar en la Secretaría de Hacienda, porque personas honestas como tú son las que necesitamos en nuestra ciudad y en el país. Bienvenido a la administración: ahora vas a cuidar la plática de los monterianos”, expresó el alcalde.

La Policía Metropolitana también destacó la importancia de este ejemplo, que fortalece la confianza entre la comunidad y las instituciones, inspirando a otros a actuar con integridad y responsabilidad social.