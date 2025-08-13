Hospital Metropolitano de Barranquilla, cerrado por desfinanciación, será reaperturado

Con la llegada del nuevo rector a la Universidad Metropolitana de Barranquilla, Jose Borre Aguilera, también se aceleran los planes de una eventual reapertura al hospital de esta misma institución, cerrado desde el año 2020 por un aparente desfalco cercano a los 1.800 millones de pesos.

En conversación con Blu Radio, Borre Aguilera apuntó que una instalación como esta “no se puede poner a funcionar de un día para otro”, pero ya son pocos los detalles que restan para su puesta en marcha, remarcando que todavía no hay una fecha definida para ello.

De acuerdo con el rector, están verificando el estado de los equipos adquiridos en años anteriores y las condiciones de la infraestructura para establecer un plan de inversión.

“Ya están en marcha algunas medidas para su reapertura y pues no quiero entrar en detalles pero será muy pronto. Por supuesto, la idea es empezar poco a poco. Un hospital de esta categoría no se puede abrir de un día a otro por todo esto de las normas”, dijo inicialmente.

“Como se sabe públicamente el hospital fue víctima de un detrimento patrimonial en sus arcas, la idea es que antes de su apertura organicemos esa parte de infraestructura física, incluso adecuación de algunas áreas. Hay equipos que están pero que hay que que revisarlos, algo progresivo. Iniciaremos por el nivel uno de atención”, agregó.

Entre los otros planes del rector para su vigencia se encuentra la creación de nuevos programas como lo son el de derecho y/o humanidades, así como ajustar varias carreras que pueden darse en la modalidad virtual.

Jose Borre Aguilera, médico ginecobstetra especializado de 59 años, fue posicionado en el cargo desde el 1 de julio del presente año, tiene 34 años de experiencia en esta rama de la medicina y nació en Magangué, sur de Bolívar, aunque su crecimiento se dio en tierras barranquilleras.

“Queremos tener una mejor organización y tener una apertura en general, es decir ser una universidad más más asequible al público y a la población estudiantil. Esta institución universitaria fue fundada con la visión enfocada prácticamente hacia los programas de la salud, ese seguirá siendo el fuerte. Hay que proyectarla de la mejor manera, tanto a nivel local, regional, nacional e internacional”, finalizó.