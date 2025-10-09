Impactante choque de camioneta contra motociclista en Barranquilla: un herido

Inconsciente sobre la carretera quedó el joven Daniel Ortiz tras ser embestido por una camioneta la noche del pasado martes, cuando él se movilizaba en su moto por el norte de Barranquilla y fue arrollado en plena intersección de la carrera 43 con calle 63.

Las cámaras del sector lograron registrar el momento en que el motociclista, que labora como domiciliario de dos reconocidas farmacias, se desplazaba en dirección al norte por la carrera 43, cuando la camioneta se atraviesa, lo impacta, lo arrolla unos metros y continúa su marcha.

El joven, desde la camilla de un hospital, contó que solo recobró el conocimiento cuando era atendido por los médicos, dadas las múltiples fracturas y golpes que sufrió en diferentes partes del cuerpo, y que pese al delicado estado de salud en el que se encuentra, el conductor de la camioneta se mantiene prófugo.

Así Daniel pide ayuda a las autoridades para que, a partir de los videos de las cámaras de seguridad, se identifique al conductor de la camioneta y lo haga responder por estos hechos.



"Yo venía en mi carril a 40 km/h y el carro que iba al lado mío tuvo que frenar, porque la camioneta casi lo atropella también, pero yo no alcancé a frenar (...) Quiero decirles que hasta el momento no se ha presentado ningún policía aquí donde estoy yo y la persona que me dejó abandonado tampoco aparece, por eso yo procedo a hacer esta denuncia pública", manifestó Daniel a través de un video.

La víctima cuenta que sufrió fracturas en la muñeca y en el brazo, tiene un esguince en el pie y hematomas en todo el cuerpo, que hoy le impiden trabajar. Además, su motocicleta quedó destruida y este es su principal medio de transporte para poder laborar y conseguir el sustento de su familia, entre ella su hija de 3 años.